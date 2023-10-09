Şenlik havasında geçti

Büyükkonuk Eko Gün etkinliğinin 23’üncüsü Büyükonuk köy meydanında yapıldı. Eko Gün’de Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin ve el sanatlarının satışı yapıldı, müzik dinletisi, halk dansları gösterileri ve konserler gerçekleştirildi. Yemeni, sepet, süpürge, sandalye, hellim, paner, palüze, pekmez, elek kalbur, herse, arahti ve kil yapımı, kabak süsleme ve çocuk aktiviteleri de yer aldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, CTP Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri ve bölge halkı katıldı.

Etkinlikte konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan, ülke kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmanın en büyük amaçları olduğunu dile getirdiler.

Başbakan Ünal Üstel de, Büyükkonuk Eko Gün etkinliğiyle hem ülke kültürünün yaşatıldığına, hem de bölge kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlandığına işaret etti.

Zeytin ve harnup başta olmak üzere ülkede üretimi destekleyen ve harnup ürününün değer görmesini sağlayan partinin kendi partileri olduğunu dile getiren Üstel, üreticilerin endişe etmesine gerek olmadığını; kimsenin ürününün ağaçta kalmayacağını, gereken desteğin sağlanacağını vurguladı.

Üstel, Büyükkonuk’da sosyal konut projesinin hayata geçireceklerini de kaydederek, yapılacak projenin bölgenin kültürel ve tarihi yapısına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.