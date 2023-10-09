Bölgede gerilim tırmandı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın önceki gün başlattığı “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı dün İsrail-Gazze hattında şiddetli çatışmalarla devam etti.

İsrail de "Demir Kılıçlar" adıyla geniş çaplı bir operasyon başlatırken, Hamas'ın saldırıları sonucu İsrail tarafında en az 700 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında da 413 Filistinli yaşamını yitirdi. ,İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "tüm kuvvetleriyle" Hamas'ı hedef alacağını söyledi. Gazze halkının bölgeden çıkmasını istedi.

Çok sayıda sivil öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgeleri, önceki sabah erken saatlerde roket atışları nedeniyle çalan sirenlerle uyandı.

Drone saldırısıyla İsrail tankı patlatıldı. Dakikalar içinde 5 binden fazla roket atıldı.

İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" bu yoğunluktaki saldırıya cevap veremedi, Tel Aviv dahil çok sayıda kente füzeler isabet etti.

Gazze sınırındaki tel örgüleri dozerlerle yıkan bir grup Hamas üyesi, İsrail yerleşimlerine girdi. 20 bölgede kontrolü ele geçirdi. Çıkan çatışmalarda çok sayıda sivil öldü.

İsrailliler rehin alındı

Onlarca İsrailli rehin alınarak Gazze'ye götürüldü. Hamas, aralarında üst düzey askerlerin de olduğu rehinelerin tünellerde tutulduğunu açıkladı.

İsrail basını da çatışmaların başından bu yana en az 750 İsraillinin kayıp olduğunu yazdı.

İsrail savaş ilan etti

İsrail ordu sözcüsü, sivillerin kaçırılmasını "savaş suçu" olarak niteledi.

Netanyahu hükümeti Hamas'a "savaş ilanıyla" yanıt verdi. Yedek askerler göreve çağrıldı. Gazze'ye hava harekatı düzenlendi. İsrail istihbaratının Hamas'ın büyük çaplı ve iyi koordine edilmiş saldırılarını nasıl göremediği de çok tartışıldı. İsrail'de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazze'ye hava saldırısı sürdü

Öte yandan Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" harekatına yanıt olarak İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı. Hava operasyonu gece boyunca sürdü. İsrail'in güney kentlerindeyse ordu, Hamas üyeleriyle çatıştı.

İsrail jetleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun intikam açıklaması sonrası gece saatlerinde Gazze'deki Hamas hedeflerini vurdu.

Papa’dan barış çağrısı

Bu arada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Filistin ile İsrail arasındaki gelişmeleri kaygı ve acıyla takip ettiğini belirterek, saldırıların ve silahların durdurulması çağrısı yaptı.

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duasında Filistin ile İsrail arasındaki gelişmelere değindi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023, 10:06