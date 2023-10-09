Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'de kardeşleriyle birlikte olmanın her zaman Kıbrıs Türk halkına güç verdiğini belirtti.

Üstel, “Milletimiz ve devletimiz adına son derece önemli gelişmelerin ve dönüşümlerin yaşandığı yeni bir dönemden geçiyoruz” şeklinde konuştu. Üstel, “Anavatan Türkiye’mizin önemli katkıları ile ülkemizi geliştiriyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Kıbrıs Türk halkının en büyük gücü böylesi müstesna bir milletin parçası olmaktır” dedi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Ankara dönüşünde açıklamalarda bulunan Üstel, BM Genel Kurulu’nda, Kıbrıs Türk halkının hür ve gür sesi olan, Kıbrıs Türk halkının haklılığını bir kez daha tüm dünyaya duyuran Erdoğan’a, yaptığı çağrılardan ve destekten dolayı bir teşekkürlerini sundu.

Tatar, geçen gün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun ardından yayınlanan bildiride, Kıbrıs’la ilgili ortaya konan görüşlerin de Türkiye ve KKTC’nin iki devlet tek millet olduğunun adeta dünyaya yeniden haykırılması olduğunu belirtti.

Yüzyılın parçası olacağız

“Ülkemizi geliştiriyor ve geleceğe hazırlıyoruz” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Konuştuğumuz konular bellidir. Konularımız; ülkemizin ve devletimizin geleceğini ilgilendiren konulardır. Gailemiz ülkemizdir, ülkelerimizdir, ulusal çıkarlarımızdır. Gailemiz, devletimizin dünyada hak ettiği yeri alarak saygın dünya devletlerinden biri haline gelmesidir. Türkiye'nin yüzüncü yılında, ilan edilen Türkiye Yüzyılı'nın ortak paydaşı olmaya hazırlanıyoruz. Biz de bu yüzyılın parçası olmak istiyoruz. Dolayısı ile bu yüzyılın parçası olmak için Anavatan Türkiye’mizin önemli katkıları ile ülkemizi geliştiriyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Kıbrıs Türk halkının en büyük gücü böylesi müstesna bir milletin parçası olmaktır. Bizi Akdeniz ayırıyor gibi görünse de, orası da bizim vatanımızdır. Biz yıllardır imzaladığımız gönül akdimizle ve gönül köprülerimizle birbirimize bağlıyız. Bilinmelidir ki hiç bir güç bu gönül köprülerini yıkamayacak, bizi birbirimizden koparamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şahsıma ve heyetime göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”

