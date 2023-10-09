Anlamlı gün

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılımının üçüncü yıldönümünde Maraş’ı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Tatar, saat 12.00’de Maraş’a giriş yapan vatandaşa anı plaketi, çiçek ve “Kapalı Maraş Açılımı” isimli kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Maraş ziyaretinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay eşlik etti. Tatar, Maraş’ta bando ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2020’den bugüne, pandemi dönemine rağmen Maraş’ı bir milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini aktararak, Maraş açılımını ülke turizmi ve ekonomisi için büyük bir kazanım olarak değerlendirdi.

TSK ve GKK’nin Maraş’ı büyük bir titizlikle 46 yıl koruduğunu anlatan Tatar, “Maraş’ın bugünlere gelmesinde buraya sahip çıkan herkese bir kez daha teşekkür ederim” dedi. Maraş’ın tümünün kademeli olarak sivilleşmesi temennisi içinde olduğunu belirten Tatar, bunun için inşaat sahipleri ile Vakıf arasında bir çözüm gerektiğini ifade etti.

