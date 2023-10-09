Fiyatı düşen ürün yok

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bamya, taze fasulye, kolokas 100, börülce ve barbun 80 liradan satışa sunuldu. Salatalık kilosu 40 liradan alıcı beklerken, domates 48 liradan alıcı bekledi. sadece sebzeler değil meyvelerin de fiyatları cep yaktı. İncir 100, kivi 70, şeftali, armut, nektarin de 600 liradan satıldı.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, sebze-meyve fiyatlarının yüksek oluşundan, esnaf ise girdi maliyetlerinin artmasından dert yandı.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Taze fasulye 100 TL

Bamya 100 TL

Kolokas 100 TL

Domates: 48 TL

Salatalık: 40 TL

Biber: 40 TL

Patlıcan: 30 TL

Mor lahana 60 TL

Patates: 32 TL

İncir: 100 TL

Kivi: 70 TL

Nektarin: 60TL

Şeftali: 60 TL

Armut: 60 TL

Greyfurt: 40 TL

Portakal: 35 TL

Mandalin: 30 TL

Limon: 30 TL