Evine baskın yapıldı

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından yapılan kontrolde İbrahim Uçar’ın iç çamaşırında uyuşturucu madde bulundu.

Cezaevi yönetimi durumu Narkotik Şube’ye aktarırken, sorgulanan Uçar maddeyi açık görüş esnasında S.B.’nin (K-17) kendisine verdiğini itiraf etti. Polis, önce S.B.’yi ardından suçla bağlantılı Nezif Özhançer’i tutukladı. S.B. ve Nezif Özhançer’in evinde yapılan aramada uyuşturucu içerikli haplar ve toz madde bulundu.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmaları talep edildi.

17 yaşındaki genç kız tutuklandı

Soruşturmayı yapan polis, 7 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30 sıralarında Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından hükümsüz tutuklu olarak bulunan İbrahim Uçar’ın üzerinde yapılan kontrolde iç çamaşırı içerisinde 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk toz madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, Uçar’ın ifadesinde maddeyi açık görüş esnasında S.B.’nin kendisine verdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, S.B.’nin tutuklandığını, evinde yapılan aramada 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk toz ve 44 adet uyuşturucu içerikli Suboxone marka hap bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde Uçar’a verdiği maddeyi Nezif Özhançer aracılığıyla temin ettiğini itiraf ettiğini söylediğini açıkladı.

Tedavi görüyor

Polis memuru, Nezif Özhançer’in de tutuklandığını, evinde yapılan aramada 20 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu ve 48 adet uyuşturucu içerikli Suboxone bulunduğunu belirtti. Polis, Nezif Özhançer’in ifadesi üzerine tedavi gördüğü Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görevli doktor ile görüştüklerini söyledi. Polis, doktorun 48 adet hapı bağımlılık tedavisi gören Özhançer’e verdiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.