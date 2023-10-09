Altın anahtar ‘doğal gaz’

ABD’nin Doğu Akdeniz bölgesini kontrol altına almak gibi “ivedi” nitelikli bir planları olduğu, bu çerçevede bölgedeki anlaşmazlıkları aşmak ve engelleri kaldırmak için doğal gazı “altın anahtar” olarak kullandığı, büyük resimde Türkiye’nin de yeri olduğu bildirildi.

Fileleftheros “Doğal Gaz Aracılığıyla ‘Pax Americana’… ABD: ‘Altın’ Anahtarla Bölgeyi Kontrol” başlığıyla manşete çektiği haberinde Washington’un kontrolü altına almak istediği bölgedeki bütün aktörlerle perde gerisi çalışmalar yaptığını, Amerikan projelerini uygulama görevini de ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enerji Konuları Koordinatörü ve özel temsilcisi Amos Hochstein’ın üstlendiğini yazdı.

Ülkelerin işbirliği yapması isteniyor

Bu çerçevede İsrail-Lübnan anlaşmasını sağlayan Amerikalıların halen Ankara, Tel Aviv ve Kahire’ye açılımlarda bulunduğunu ancak Türkiye ile Güney Kıbrıs ve Ankara ile Atina arasında uzlaşı sağlanmasının zorluğunun da bilincinde olduğunu yazan gazete, Hochstein’ın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye dâhil bütün bölge ülkelerinin işbirliği yapmasını istediğini kaydetti.

Haberde ABD’nin ilerlemekteki kararlılığının ve planlarını riske atmak istemediğinin açık olduğuna, sorunların şu ya da bu şekilde çözüleceğini düşündüğüne ve uzlaşı sağlayana kadar baskı yapmakta kararlı olduğuna dikkat çekildi.

Rum yönetiminin, Nikos Hristodulidis’in Dışişleri Bakanı olduğu 2019’da koordinatlar sunarak Türkiye ile arasındaki MEB sınırlarını belirlemek üzere Türkiye’ye, anlaşma ya da Lahey Uluslararası Mahkemesi kararıyla sınırlandırma yapmayı teklif ettiği ancak Türkiye’nin, Ada’daki iki devlet arasında işbirliği yapılsın cevabı aldığı hatırlatıldı.

Gazın Türkiye üzerinden geçmesi en avantajlısı

Gazete Amerikalıların, doğal gazın değerlendirilmesinde en avantajlı yolun Türkiye üzerinden geçmesi olduğuna inandığına işaret etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kısa süre önce yaptığı açıklamanın, Türkiye’nin jeopolitik talepleriyle ilgili bu büyük resimde yeri olduğuna ancak Ankara’nın Kıbrıs müzakerelerinin çerçevesini değiştirip iki devlet çözümü önerisine evriltmeyi hedeflediğine dikkat çekti.