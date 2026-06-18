Sevgiyi anlatıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni çocuk oyunu “Sevdalı Bulut”, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde prömiyerini gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır Karpaz’dan Lefke’ye kadar birçok bölgede sahnelediği oyunlarla binlerce çocuğa ulaşan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırladığı “Sevdalı Bulut” adlı eserle seyirci karşısına çıktı.

Prömiyerin ardından oyunun yeni sezonda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda da sahnelenmesi planlanıyor.

Nazım Hikmet Ran’ın kaleme aldığı, Kurtuluş Altaylı ve Halit Tümkan’ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, Ayşe adlı bir çocuğun tüm canlıların uyum ve barış içinde yaşadığı bahçesini, kendisini her şeyin sahibi olarak gören açgözlü bir adamdan korumak için arkadaşlarıyla birlikte verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Çocuklara dayanışma, dostluk, doğa sevgisi ve umut temalarını aktaran “Sevdalı Bulut”, izleyicileri eğlenceli ve duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor.

