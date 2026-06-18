Ağacın altında bulmuş

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine Haspolat’ta bir ikametgahta gerçekleştirdiği aramada uyuşturucu madde ve silah bulunması üzerine tutuklanan O.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının evinde sentetik cannabinoid, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler, extacy haplar, mermi kovanları ve bir adet tabanca tespit edildiğini açıkladı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek süre alınırken, silahı ve uyuşturucu maddeleri bir çanta içerisinde ağacın altında bulduğunu söylediği açıklandı.

Polis, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Haspolat’ta zanlıya ait ikametgahta arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada yatak odasında bulunan yatak şiltesinin altında yer alan tütün cüzdanı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 17 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, aynı oda içerisinde masa altında yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru; ev içerisinde sürdürülen aramalarda ayrıca 7 adet 7.65 milimetre çapında boş mermi kovanı bulunduğunu ifade etti.

Polis, ikametgahın bahçe kısmında yapılan aramada ise mavi renk kapaklı bir bidon içerisinde markası ve seri numarası meçhul 7.65 milimetre çapında bir tabanca bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Silah balistik incelemeye gönderildi

Polis memuru; suçüstü tutuklanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının bu süre içerisinde gönüllü ifade verdiğini, silah ve uyuşturucu maddeleri bir çanta içerisinde Haspolat taraflarında bir ağacın altında bulduğunu iddia ettiğini açıkladı. Polis, ayrıca uyuşturucu maddelerin analize, silahın balistik incelemeye gönderildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, beklenen analiz ve balistik sonuçları olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; hakkında “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” ve “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.