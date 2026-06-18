Sektörün öncüsü

Net Holding’e markası olan ve Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Merit Otelleri, 2025 yılında ulusal ve uluslararası platformlarda toplam 8 ödüle layık görüldü. Misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi ve operasyonel başarı alanlarında elde edilen ödüllerle grup, turizm sektöründeki konumunu güçlendirdi.

Merit Royal Diamond Otel, milyonlarca kullanıcının değerlendirmelerine dayanan Booking.com Travellers’ Choice 2025 ödüllerinde 9,6 puan alarak Kuzey Kıbrıs’taki oteller arasında birinci sırada yer aldı. Otelin elde ettiği derece, misafir memnuniyeti ve hizmet kalitesinin uluslararası ölçekte teyit edilmesi olarak değerlendirildi. Merit Park Hotel ise misafir yorumları ve memnuniyet kriterlerine göre yapılan değerlendirmede, 23 bin otel arasından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın en beğenilen 100 oteli arasına girerek 2026 Otelpuan Ödülü’nü kazandı.

Merit Park Otel ile Merit Lefkoşa Otel, global seyahat platformu Wingie Enuygun tarafından verilen 2025 Wingie Enuygun Selection – Signature Choice ödülüne layık görüldü. Ödül, üstün performans, misafir memnuniyeti, iş ortaklığı mükemmeliyeti ve operasyonel uyum kriterleri doğrultusunda verildi. Her iki otel ayrıca dünyanın önde gelen seyahat değerlendirme platformlarından Tripadvisor tarafından verilen Travellers’ Choice 2025 ödülünü alarak dünya genelindeki tesisler arasında ilk yüzde 10’luk dilime girmeyi başardı. Merit Park Otel ve Merit Lefkoşa Otel, Tatilbudur tarafından Türkiye ve Kıbrıs genelinde 4 bin otelin değerlendirildiği 2025 Sezonu Parlayan Yıldız Memnuniyet Başarı Ödülü’nün de sahibi oldu. İki otel, ödül alan en iyi 31 tesis arasında ilk iki sırada yer aldı.

Şehir oteli kategorisinde değerlendirilen Merit Lefkoşa Otel ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye genelinde yalnızca 31 otelin yer aldığı başarı listesine girerken, Lefkoşa’da bu ödüle layık görülen tek şehir oteli oldu. Net Holding tecrübe ve güvencesiyle faaliyet gösteren Merit Otelleri, aldığı ödüllerle yalnızca marka başarısını değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm potansiyelini ve hizmet kalitesini de uluslararası platformlarda görünür kılmaya devam ediyor.