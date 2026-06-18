Bu kadarı da olmaz

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kız arkadaşına ait aracı sahte vekaletnameyle üzerine geçiren İ.K. ile suç ortağı F.Ş. mahkemeye çıkarıldı. Daha önce sahtekarlık suçundan teminata bağlanan İ.K. bu kez cezaevine gönderilirken, noter olduğu belirtilen F.Ş. teminatla serbest bırakıldı.

Polis, Lefkoşa Adli Şube’ye başvuran G.U.’nun aracını satabilmesi için erkek arkadaşı İ.K.’den yardım istediğini ancak bu işlem için kendisine herhangi bir vekalet vermediğini, buna rağmen aracın İ.K. tarafından kendi adına geçirildiğini fark ettiğini söyleyerek, şikâyette bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru; yapılan soruşturma sonucu İ.K.’nin sahte vekaletname düzenlediğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, İ.K.’nin hazırladığı sahte vekaletnameyi Lefkoşa’da noter olarak görev yapan F.Ş.’ye onaylattıktan sonra söz konusu aracı kendi üzerine aldığını açıkladı. Polis, soruşturma kapsamında incelenen vekaletname üzerindeki imzanın da İ.K.’ye ait olduğunun teyit edildiğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında her iki zanlının da 16 Haziran tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, aracın emare olarak alındığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, İ.K.’nin daha önce de sahtekârlıkla para temini suçundan teminata bağlı bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını, F.Ş.’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı F.Ş.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç; zanlı İ.K.’nin ise 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.