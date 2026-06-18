80 liradan satıldı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda bazı ürünlerin fiyatı yüksek seyrederken, bazıları uygun fiyata satıldı. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar ve yabancılar kilosu 30 lira olan karpuza, 80 liradan satılan kavuna, portakala ve muza yöneldi. Kiraz 500 liradan satılırken, pek alıcısı çıkmadı. Sebze grubunda bamya, biber ve fasulye yüksek fiyatlara satılırken, vatandaşlar kilosu 60 ile 45 lira arasında değişen fiyatlara satılan havuç, salatalık, kabak, patates ve soğan gibi ürünleri aldı. Vatandaşlar, bütçelerine uygun ürünleri almayı tercih ettiklerini söylerken, piyasada denetim yapılmasını talep etti.

Ne dediler…?

Hasan İslamoğlu

“Pazar yerindeki fiyatlar marketlere göre daha uygun. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kirazdır. Şeftali, nektarin gibi ürünlerin fiyatları geçen haftaya göre biraz düştü. Pazar yerine geldiğimizde fiyatı yüksek olan ürünlerden az da olsa alıyoruz. Beklentimiz piyasanın sıkı şekilde denetlenmesidir.”

Emel Demir

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Salatalık, börülce, mısır ve meyve aldım. Dışarıya göre fiyatlar biraz daha uygun görünüyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürünler mevsimin meyveleridir. Fiyatlarla ilgili beklentimiz biraz daha düşmesidir.”

Mustafa Saçlı

“Pazar yerinden erik, şeftali, maydanoz aldım. Fiyatlar çok yüksek, çilek, armut ve kiraz alamadık. Yetkililerden beklentimiz fiyatların düşürülmesi için çalışmalarıdır.”

Fatma Arslan

“Pazar yerinde marketlere göre fiyatlar daha uygun görünüyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kirazdır. Fiyatı yüksek olan ve canımızın çektiği ürünleri az da olsa alıyoruz. Fiyatların yaz aylarının gelmesi ile birlikte düşmesini bekliyoruz.”

Fatma Korkmaz

“Pazar yerinden alışverişe geldik ve elma ve üç tane avokado aldım. Fiyatlar çok pahalı görünüyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kirazdır. Kızım istiyor ve artık yarım kilo da olsa almaya çalışacağım sırf gönlü hoş olsun. Pazar yerine geldiğimiz zaman fiyatı nedeniyle alamadığımız çok ürün oluyor. Beklentimiz bu fiyatların düşürülmesidir. Çocuklu aileleri bu fiyatlar sarsıyor.”

Yaşar Gür

“Domates, soğan, biber ve salatalık aldım. Pazar yerinde fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yoktur alıyoruz. Kiraza 500 lira verip alamam. Beklentimiz fiyatların düşmesidir.”

Kahraman Dere

“Çarşamba Pazarı’nda fiyatlar marketlerden farksız durumdadır. Buraya zahmet edip gelmek, arabaya park yeri bulmak sonra alışveriş yapmaya değmez. Pazar yerinde fiyatı en yüksek gördüğüm ürün kirazdır. Bir kilo kiraz 500 lira ve verip bu parayı almaya değmez. Fiyatının düşmesini bekleyeceğiz. Yaz meyveleri de ilk çıktığında yüksekti ve her hafta düşüyor. Kiraz’ın da fiyatının düşeceğini düşünüyorum.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 500-550 TL

Acı biber: 350 TL

Bamya: 300 TL

Nar: 300 TL

Can erik: 250 TL

Kayısı: 250 TL

Bal armut: 250 TL

Sarı fasulye: 250 TL

Brokoli: 250 TL

Mantar: 250 TL

Nektarin: 200 TL

Çilek: 200 TL

Kivi: 200 TL

Formoza erik: 200 TL

Şeftali: 200 TL

Kırmızı erik: 200 TL

Börülce: 200 TL

İncir: 200 TL

Yenidünya: 180 TL

Kolokas: 180 TL

Taze fasulye: 150 TL

Armut: 150 TL

Limon: 150 TL

Ayşe kadın fasulye: 130 TL

Elma: 130 TL

Muz: 90 TL

Domates: 90 TL

Kavun: 80 TL (Kilo)

Portakal: 70 TL

Avokado: 70 TL (Tane)

Pancar: 70 TL

Havuç: 60 TL

Salatalık: 60 TL

Kabak: 60 TL

Dolmalık biber 50 TL

Karpuz: 30 TL (Kilo)

Patlıcan: 50 TL

Çarli biber: 50 TL

Beyaz sarma: 40 TL (Kilosu)

Patates: 40 TL

Soğan: 45 TL