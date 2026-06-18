Beğeni topladı

İskele Belediyesi’ne bağlı Ötüken Köy Kadın Kursu’nda yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı önceki akşam gerçekleştirildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan serginin açılışına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, belediye meclis üyeleri, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaptı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İskele Belediyesi olarak köy kadın kurslarına büyük önem verdiklerini kaydetti.

İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ise, kadınların üretkenliğinin ve yaratıcılığının sergide bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre de, köy kadın kurslarının sosyal yaşam açısından önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Ötüken Köy Kadın Kursu Eğitmeni Zeynep Horasan Arat ise, kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, ortaya çıkan eserlerin sabrın, emeğin ve azmin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergide, Beyarmudu Belediyesi Judo Takımı ile Modern Çağdaş Koreografi Okulu gösteri yaparken, Royal Art Müzik ve Sanat Merkezi öğrencileri müzik dinletisi sundu.



