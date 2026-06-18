Suç makinesi

Suna ERDEN

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını görüşmek için çağırdığı apartmanın bodrumunda darp ettikten sonra çantasını ve içerisindeki eşyaları çalan 25 yaşındaki M.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, geçtiğimiz Mayıs ayında evlerine misafir olarak gelen 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği, tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakıldığı açıklandı. Zanlının 2025 yılında da mülke tecavüz suçundan teminata bağlandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 13 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Kartal Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden tanıştığı ve kendisiyle görüşmek amacıyla olay yerine gelen F.N.D.’nin başına sert bir cisimle vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının etkisiz hale getirdiği kadının omuzunda asılı olan ve içerisinde kimlik kartı, 5 bin TL nakit para, 15 bin TL değerinde iPhone 11 marka cep telefonunu, 5 bin TL değerindeki Victoria’s Secret marka kadın parfümü bulunan çantayı çaldığını açıkladı. Polis, çalınan çantanın Victoria’s Secret marka olduğunu ve değerinin bin TL olduğunu kaydetti.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, ağır şekilde darp edilen kadının hastaneye kaldırıldığını ve bir süre sonra kendine gelerek şikâyette bulunduğunu belirtti. Polis, kimliği tespit edilen zanlının daha sonra polise gelerek teslim olduğunu ve tutuklandığını ifade etti.

Suç üstüne suç işledi

Polis, tutuklanan zanlının evinde arama yapıldığını ancak çalınan para ve eşyaların bulunmadığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini, çaldığı emarelerin yerini söylediğini açıkladı. Polis, çalınan emarelerin çoğunun Lefkoşa’da boş bir arazide bulunduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 12 Mart 2025’te mülke tecavüz, 2 Mayıs 2026’da ise 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçundan teminata bağlandığını söyledi.

Polis, zanlının iki kez teminata bağlanmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

