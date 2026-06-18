Birinin durumu ağır

Güney Kıbrıs’ın turistlik bölgesi Ay. Napa’da bir eğlence merkezinin önünde İsrailli turistler ile Rumlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Rum polisi olayla ilgili “cinayete teşebbüs” soruşturması başlatırken, 21 yaşındaki bir İsrailli turist tutuklandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, dün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Louka Louka Caddesi üzerindeki ünlü bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 İsrailli ile bir Kıbrıslı arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya müdahale etmek isteyen mekanın güvenlik görevlilerinin de karıştığı olay sırasında, 21 yaşındaki İsrailli turistin bıçak çekerek 4 kişiyi yaraladığı iddia edildi. Yaralananlar arasında 22, 25 ve 41 yaşlarındaki güvenlik görevlileri ile daha önce İsrailli turistlerle tartıştığı belirtilen bir Kıbrıslı bulunduğu belirtildi. Kavgaya karışan 22 yaşındaki diğer İsrailli turistin de baş ve yüzünden yaralandığı kaydedildi.

Karın bölgesinden bıçaklanan 22 yaşındaki güvenlik görevlisi ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddi ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Yaralanan diğer 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Olay yerinde bulunan 21 yaşındaki İsrailli turist, polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle önce kamu düzenini bozma suçundan gözaltına alındı.

Zanlı mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 8 günlük tutukluluk emri alındı.

Polis, olay yerinde bulunan bıçağı delil olarak incelerken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de mercek altına aldı. Kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.