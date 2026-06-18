Risk uyarısı

Lefke ilçesinde günlerdir yabancı uyruklu eskort kadınlardan söz edilerek AIDS paniği yaşanması üzerine Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek sessizliğini bozdu ve ‘tanımadığı kişilerle ilişkiye girenleri’ uyardı. Dinçyürek “tanımadığınız kişilerle cinsel ilişkiye girmeniz halinde risk aldığınızın farkında olmalısınız” dedi.

Halk sağlığının önemli bir konu olduğunu belirten Dinçyürek, kimseyi gereksiz paniğe sevk etmek istemediğini ancak mevcut durumun önemsiz kabul edilerek ihmal edilmesini de doğru bulmadığını söyledi. Kendisine yöneltilen sorulardan birinin de HIV/AIDS teşhisi konulan yabancı uyruklu kişilerin deport edilip edilmeyeceği olduğunu söyleyen Dinçyürek, böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde görülen bir hastalık

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefke’de son günlerde sosyal medyada ve çeşitli çevrelerde dolaşan HIV/AIDS vakalarına ilişkin iddialar sonrasında açıklamalarda bulundu.

Halk sağlığının önemli bir konu olduğunu vurgulayan Dinçyürek, kimseyi gereksiz paniğe sevk etmek istemediğini ancak mevcut durumun önemsiz kabul edilerek ihmal edilmesini de doğru bulmadığını söyledi.

HIV/AIDS’in yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta değil, dünyanın birçok ülkesinde görülen bir hastalık olduğuna işaret eden Dinçyürek, turist olarak ülkelere giriş yapan kişilere kan testi yapılmadığını belirtti. Güney Kıbrıs ve Türkiye’ye de turist girişleri olduğunu ifade eden Dinçyürek, hastalığın yeni olmadığını ve tüm dünyanın bu konuda bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

Hastalığın bulaşma yollarına değinen Dinçyürek, HIV/AIDS’in sohbet etmekten ya da aynı tabaktan yemek yemekten bulaşmadığını, en sık bulaşma yollarının kan ve cinsel ilişki olduğunu söyledi.

Korunmadan cinsel ilişkiye giren vatandaşlar risk alıyor

Dinçyürek, cinsel yolla bulaşmaya karşı korunma yöntemlerinin tüm dünyada bilindiğini ifade ederek, vatandaşların korunmasız şekilde tanımadıkları kişilerle cinsel ilişkiye girmeleri halinde risk aldıklarını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Şüphe duyanlar test yaptırmalı

Kendisine doğrudan ya da dolaylı şekilde hastalığın bulaşmış olabileceğini düşünen kişilerin bunu saklamak yerine sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirten Dinçyürek, devletin gerekli testleri yapacağını kaydetti. Dinçyürek, şüphe duyan herkesin test yaptırması gerektiğini söyledi.

"HIV kapan kişiler deport edilmiyor"

Kendisine yöneltilen sorulardan birinin de HIV/AIDS teşhisi konulan kişilerin deport edilip edilmeyeceği olduğunu söyleyen Dinçyürek, böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Çalışma izinli, öğrenci veya diğer statülerde bulunan kişilerin deport edilmeyeceğini belirten Dinçyürek, bu kişilerin ülkeye giriş sırasında hastalık taşımadıklarının tespit edildiğini söyledi. Hastalığın ülkede kapılması halinde tedavinin burada yapılacağını ifade eden Dinçyürek, vatandaş, öğrenci veya çalışan ayrımı yapılmaksızın sağlık sistemiyle iletişim içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.

Dinçyürek, yalnızca ülkeye ilk kez öğrenci veya çalışma izni amacıyla giriş yapan kişilerde HIV/AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesi halinde deport işlemi uygulandığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026, 10:09