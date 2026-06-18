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El birliğiyle  söndürüldü

Güngör çöplüğünde çıkan yangın itfaiye, sivil savunma, belediyenin yanı sıra bölge halkını da harekete geçirdi

El birliğiyle  söndürüldü

Lefkoşa’ya bağlı Taşkent bölgesinde bulunan Güngör çöplüğünde dün yine yangın çıktı. 
Çöplükten yükselen yoğun duman kısa sürede geniş bir alana yayılırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi, Dikmen Belediyesi ekipleri, askeri birlik personeli ve bölge halkı tarafından müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangının kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldüğü bildirildi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın açıklamasında, söndürme çalışmalarına 2 arazöz ve 2 Yangına İlk Müdahale (YİM) aracı ile toplam 11 personelin katıldığı belirtildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasının önlendiği ifade edildi.
Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı uzun süre soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenilirken, yetkililer vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
 

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