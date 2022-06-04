Unutulmaz bir gün oldu

İrfan- Serde Atatüzün çiftinin kızları Hera 6. yaşını Merit Crystal Cove Hotel’de eğlenceli bir partiyle kutladı.

Mickey Mouse konseptinde özel olarak hazırlanan alanda otelin Mini Club personeli tarafından karşılanan minikler partiye yüz boyama etkinliği ile başladı. Hera ve arkadaşları, Merit Rehabilitasyon Merkezinde 3 haftalık tedavi süreci tamamlanan bir kaplumbağanın denize bırakılmasına da katılarak farklı bir deneyim yaşadı. Çocuklar, deneyimli Mini Club çalışanları eşliğinde halat çekme, sandalye kapmaca gibi çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi. Merit Crystal Cove’un doğa ile iç içe olan ortamında ponylere binip çocuk parkında oynayan minikler, doğum gününün tadını doyasıya çıkarttı.