İşbirliği yapılacak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yakın iş birliği ilişkileri kurmak amacıyla hazırlanan işbirliği protokolü kapsamında Güzelyurt Belediyesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortak bir projeye imza attı.

Açıklamaya göre, proje kapsamında Güzelyurt Belediyesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile Açık Pazar yanındaki alana tıbbi aromatik bitki bahçesi, salto trambolin ile bal ve şifa evlerinin yapım çalışmalarına başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Teknik personeli, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı aplikasyon çalışması sonrasında Güzelyurt Belediye ekipleri ile birlikte hafta başında çalışmalara başladı.