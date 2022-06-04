İddiaları yalanladı

Maliye Bakanı Suna Atun, “emekli maaş ve ikramiyelerinden kesinti yapılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını” belirtti.

Atun, yaptığı açıklamada, 6 ayın sonunda ulaşılacak hayat pahalılığının temmuz ayında maaşlara yansıtılması için de ellerindeki kaynağın en iyi şekilde kullanılması konusunda çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Atun, enflasyon nedeniyle ek bütçe hazırlanması yoluna gittiklerini de ifade etti ve söz konusu bütçe ile ilgili çalışmanın pazartesi günü Bakanlar Kuruluna sunulacak duruma geldiğini” belirtti.

Atun, “Kıbrıs Türk Halkı’nın elektriksiz kalmaması, KIB-TEK’in sıkıntılarının giderilmesi ve elektrik enerjisi sorununa köklü çözüm bulunması için yoğun çalışma içine girdiklerini” bildirdi.

Maliye Bakanı Atun, “Anavatan Türkiye’nin göndereceği iki mobil santralin çevre dostu olmadığı ile ilgili iddiaları yalanladı ve tam tersine motorin ve doğal gazla çalışma özelliği bulunan bu santrallerin şu anda devrede olan tüm ünitelerden daha çevreci olduğunu” kaydetti.

Hedeflerinin halkın hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki yükselişin etkilerini mümkün olan en kısa sürede gidermek, halkın gelir seviyesini yukarı çıkarmak, yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu söyleyen Atun, bunun için yapılması gerekenin devlet gelirlerini reformcu bir yaklaşımla artırmak, devleti etkin ve üretken yapmak, devlet giderlerini çağdaş düzenlemelerle azamiye indirmek olduğunu belirtti.

Atun, şöyle devam etti:

“Bireyi olmaktan onur duyduğumuz Kıbrıs Türk Halkı’nın tüm dünyayı ve bizi etkileyen yüksek enflasyon ile Türk parasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybından dolayı içine düştüğü sıkıntıları iyi biliyor, anlıyoruz. Hükümet ve Maliye Bakanlığı olarak iç dinamiklerimizi kullanmak ve Anavatan Türkiye ile samimi, yakın işbirliği yapmak suretiyle sıkıntılarımızı aşacağımızdan eminiz.

Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in Ankara ziyareti dönüşünde açıkladığı üzere devlet çalışanları ile emeklilerin maaşlarından, ikramiyelerinden kesinti yapılması veya hayat pahalılığının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bakanlığımız 6 ayın sonunda ulaşılacak hayat pahalılığının Temmuz ayında maaşlara yansıtılması için elimizdeki kaynak ve imkânların en iyi şekilde kullanılması konusunda çalışma içerisindedir.

Elektrik enerjisi konusunda köklü çözüm tüm dünyada atılan adımlara paralel adımlar atarak sadece KKTC’nin değil tüm Kıbrıs’ın Türkiye ile elektrik enerjisinde enterkonnekte bir sistem içine girmesidir. Bu bize solar enerjiden bugüne kıyasla hayal dahi edilemeyecek oranda yararlanmayı, yeşil enerjinden yararlanmayı getireceği gibi enerji sorunumuzu kökten halletmeyi sağlayacaktır. Böylesi bir adım için Türkiye’nin bizden tek beklediği reformist davranmamız ve gereken adımları atmamızdır.”

