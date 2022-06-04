“Bu devlet dili olamaz”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik 'sürtük' ifadesine yönelik, "O hakaretleri yapan dil, devlet dili olamaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gezi eylemcilerine yönelik “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerine göndermede bulunarak "Çocuklar, ne yazık ki siyaseti takip ediyor. Keşke gerçek gündemleri; işsizliği, şunu, bunu, eğitimi, onların zevklerini, kültürü, sanatı konuşabilsek yoğunlukla. Ama bu konuşuluyor, bunları istiyorlar. Televizyonu izlerken, uzun süre ‘biplemek’ zorunda da kalıyoruz yapılan hakaretlerden dolayı. O hakaretleri yapan dil, devlet dili olamaz" dedi.

İBB’nin Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği “İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi” başladı.

İki gün sürecek ve gençlerle 130’dan fazla firmayı bir araya getirecek zirvenin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da katıldı. İmamoğlu, etkinlik alanı girişinde, İBB’nin yurtlarında kalan öğrenciler tarafından karşılandı.

“Kız yurtlarımızda bulunan öğrenci arkadaşlarım, bu fuara gönüllü destek oluyorlar” diyen İmamoğlu, “600 öğrenci kapasitesini geçtik yurtlarımızda. Eylül ayında tam 2 bin öğrencimizi alacağız. Sonra 5 bin öğrenciye çıkaracağız hızlıca bu sayıyı” dedi.

