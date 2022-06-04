Karanlık günler çok yakında

Kuzey Kıbrıs’ın bir numaralı sorunu olan elektrik konusunda ortaya atılan görüşler, karanlık günlerin yakın olduğunu gösteriyor. Üretim yetersizliği yüzünden ülke genelinde günde bir saatlik kesintiye giden Elektrik Kurumu’nun kilovat saatini 3 lira 30 kuruşa ürettiği elektriği 2 lira 30 kuruştan sattığı belirtildi.

Elektrikten sorumlu Maliye Bakanı Sunat Atun, bu farkın ne şekilde karşılanacağından söz etmezken, mecliste konuşan CTP’li milletvekili Salahi Şahiner, KIB-TEK’e kilovat saati 2 lira 88 kuruştan elektrik satan ve kurumdan iki milyara yakın alacağı bulunan AKSA’nın ülkeden gönderilmesini istedi. Bu arada Türkiye’nin göndereceği 2 adet mobil santralin üretim kapasitesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Atun: Kıb-Tek bir şirket gibi yönetilemez

Maliye Bakanı Sunat Atun dün Meclis’te yaptığı konuşmada gerek pandemi gerekse doğa olayları nedeniyle tedarikte yaşanan sorunlara işaret etti ve Kıb-Tek’te arz güvenliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kıb-Tek’in bir şirket gibi yönetilemeyeceğini ifade eden Atun, riskleri minimize etmek için geçmiş dönem tecrübelerinden de yola çıkarak, Türkiye’den alımın riskleri düşüreceğine karar verildiğini ve bu yönde çalışma yoluna gidildiğini söyledi.

Eski genel müdür için kadro açılması meselesindeki sorulara cevap veren Atun, yapılanın uzun süredir Kıb-Tek’te yapılan bir uygulama olduğunu ifade etti.

Elektrik Kurumu hesaplamalarına göre şu anki maliyetin 3,3 TL olduğunu söyleyen Atun, bu noktada fiyatta bir güncellemeye ihtiyaç olacağını anlattı.

AKSA’nın devre dışı bırakılması konusunda, geçmişten bu yana, 2024 yılı perspektifinin AKSA’yla devam etmemek olduğunu ifade eden Atun, kablo ile entegre sisteme geçilmesi projesine işaret etti. Öte yandan mevcut durumda Elektrik Kurumu’nun yeni santral yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Atun, şu anda yapılabilecek en doğru şeyin mevcut şirketle yeni bir model arayışı olduğunu söyledi.

Eski bir yönetim kurulu üyesinin iddialarına değinerek, bunların suni ve nahoş gündemler olduğunu belirten Atun, bu iddiaların mesnetsiz olduğunu anlattı.

"İlgili bakanı AKSA getirdi" iddialarını da yanıtlayan Atun, geçmiş dönemde, bir makine alım meselesinde AKSA’yla devam etmek gibi bir niyeti olmadığını söylediğine işaret etti.

Şahiner: Maliyetleri düşürmenin yolu AKSA’yla yolları ayırmak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner de Meclis Genel Kurulunda “Kıb-Tek’te yaşanan gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Şahiner, Kıb-Tek için gelen akaryakıt gemisinin idarenin görevini ihmali nedeniyle bekletildiğini ve bu nedenle ciddi bir ekonomik kayıp yaşandığını ifade etti, geçtiğimiz dönem yakıt tedarikinde yaşanan en büyük sıkıntının bu olduğunu belirtti.

Şahiner, durum buyken arz konusunda sorun olmaması için ihalesiz alım yapılabilmesi için yasa gücünde kararname çıkarıldığını dile getirdi.

Kendilerine Kıb-Tek konusunda çok sayıda ihbar geldiğini söyleyen Şahiner, eski genel müdürlerden birinin oğlunun şirketinin başvurularında herhangi bir bekleme ya da ret olup olmadığını sordu, bunu yazılı soru olarak da soracağını dile getirdi.

Maliyetler yükseldiği için yapılmak zorunda kalan zamma işaret eden Şahiner, kurumun giderleri konusunda herhangi bir hesaplama yapılıp yapılmadığını sordu.

AKSA'ya ödenen kira bedelinin yatırımlara yönlendirilebileceğini söyleyen Şahiner, elektrik maliyetlerini düşürmenin yolunun AKSA’yla yolu ayırmak olduğunu kaydetti.

