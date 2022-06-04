Krize çözüm

Suna ERDEN

Akaryakıt ve tüp gaz zammı öncesi yaşanan krizi önlemek için yeni bir karar alındı. Karara göre; benzin istasyonları ve tüp gaz satışı yapanlar stoklarının yüzde 15’ini dolu tutmak zorunda kalacak.

Ayrıca akaryakıt istasyonlarının zamdan önce iş yerini kapatma gibi bir lüksü de olmayacak. Bundan böyle sabah saat 07.00’den akşam saat 22.00’’ye kadar açık kalmakla yükümlü olacak.

Zam öncesi krizi çıkıyor

Akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamlar öncesi piyasada kriz yaşanıyor. Zam öncesi ya benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşuyor ya da bazı iş yerleri zamlı fiyattan satış yapabilmek için iş yerini bir süre kapatıyor.

Tüp gaz zammı öncesi de benzer sorunlar yaşanıyor. Zam beklentisi içerisine giren firmalar, piyasaya tüp gaz vermiyor.

Tüp gaz krizi, zam yapılıncaya kadar sürüyor, artış olduktan sonra firmalar dağıtıma başlıyor. Sorun bir süre sonra aşılsa da vatandaş bu süreçte mağdur oluyor.

Karar yürürlükte

İşte bu nedenlerden dolayı Bakanlar Kurulu yeni bir karar aldı. Alınan karara göre; benzin istasyonları stoklarının yüzde 15’ini dolu tutmak zorunda kalacak.

Karar uyarınca akaryakıt bayileri ve benzin istasyonları sabah saat 07.00’den akşam saat 22.00’’ye kadar açık olacak ya da saat 17.00-22.00 saatleri arasında istasyonda self servis hizmeti sunacak.

Bu kurallar tüp gaz satışı yapanları da kapsayacak. Onlar da stoklarını yüzde 15 oranında dolu tutmak zorunda kalacak.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, şu ifadeler yer aldı:

“Denetime tabi mal ilan edilen kurşunsuz 95 ve 98 benzin, Euro Diesel, Gaz Yağı, D sınıfı akaryakıt (LPG) satışı işiyle iştigal eden ithalatçılar, her ürün için depolarının hacminin en ez yüzde 15 oranındaki miktarını zorunlu stok olarak bulundurmak zorundadır. Akaryakıt istasyonları malın tüketiciye satışını yapacak şekilde sabah saat 07.00’den akşam saat 22.00’’ya kadar açık olmak zorundadır.

Akaryakıt istasyonları, 17.00-22.00 saatleri arasında tüketicinin aracının akaryakıt ihtiyacını kendisinin temin edebileceği (self-servis) şekilde hizmet vermesi halinde iş yerini açık bulundurma şartını yerine getirmiş olacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022, 10:15