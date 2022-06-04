banner556

Sağlık adına önemli yatırım

Altuğra’nın DAÜ’de açılışını yaptığı merkezde, kanser danışmanlığı,  aşılama ve otizmle ilgili tarama çalışmaları yapılacak

Sağlık adına önemli yatırım

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde, öğrencilerin birinci sınıftan itibaren  hasta bakarak pratik yapabileceği, aynı zamanda araştırmaların yapılacağı Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle açıldı.
 Merkez’in açılışını Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra gerçekleştirdi.
 Merkez’de  öğrencilerin hasta bakarak pratik kazanması yanında, kanser danışmanlığı,  aşılama ve otizmle ilgili tarama çalışmaları da yapılacak.
Bakan Altuğra açılış töreninde yaptığı konuşmada, tıp eğitiminde teknoloji ve uygulamaların önemine dikkat çekerek,  öğrenciler için  Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin önemli bir artı olduğunu söyledi.
Altuğra, daha önce hastanede gözlem yapan öğrencilerin artık kendi fakültelerinde bunu gerçekleştirecek olmalarının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de,  DAÜ’ye böyle bir merkez kanzandırmaktan dolayı başkan ve bir hekim olarak  onur duyduğunu söyledi.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da,  Merkez’in açılışını topluma hayırlı bir adımın  başlangıcı olarak niteleyerek,  DAÜ’nün devlet üniversitesi olarak  amacının kaliteli eğitim, araştırma yapmak ve  topluma hizmet olduğunu, bu üç amacın merkezin açılışında birlikte gerçekleştiğini belirtti.
 DAÜ  Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da , halka yeni bir hİzmet verecek olmanın  gururnu yaşadığını kaydetti.
Merkez Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu da,  merkezin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenciler ilk yıldan itibaren  hastalar ile buluşabileceği gibi,  multidisipliner  çalışma yapılacağını ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Krize çözüm
Krize çözüm
  1. KIBRIS

banner456

banner455