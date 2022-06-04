Sağlık adına önemli yatırım

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde, öğrencilerin birinci sınıftan itibaren hasta bakarak pratik yapabileceği, aynı zamanda araştırmaların yapılacağı Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle açıldı.

Merkez’in açılışını Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra gerçekleştirdi.

Merkez’de öğrencilerin hasta bakarak pratik kazanması yanında, kanser danışmanlığı, aşılama ve otizmle ilgili tarama çalışmaları da yapılacak.

Bakan Altuğra açılış töreninde yaptığı konuşmada, tıp eğitiminde teknoloji ve uygulamaların önemine dikkat çekerek, öğrenciler için Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin önemli bir artı olduğunu söyledi.

Altuğra, daha önce hastanede gözlem yapan öğrencilerin artık kendi fakültelerinde bunu gerçekleştirecek olmalarının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de, DAÜ’ye böyle bir merkez kanzandırmaktan dolayı başkan ve bir hekim olarak onur duyduğunu söyledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, Merkez’in açılışını topluma hayırlı bir adımın başlangıcı olarak niteleyerek, DAÜ’nün devlet üniversitesi olarak amacının kaliteli eğitim, araştırma yapmak ve topluma hizmet olduğunu, bu üç amacın merkezin açılışında birlikte gerçekleştiğini belirtti.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da , halka yeni bir hİzmet verecek olmanın gururnu yaşadığını kaydetti.

Merkez Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu da, merkezin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenciler ilk yıldan itibaren hastalar ile buluşabileceği gibi, multidisipliner çalışma yapılacağını ifade etti.