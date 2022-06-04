‘Mükemmel ilişki’

Rum Savunma Bakanlığının, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında gerçekleştirilen “Agapinor-2022” tatbikatının tamamlandığını açıkladığı haber verildi.

Geniş çaplı tatbikata Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve İsrail Silahlı Kuvvetlerinden araçlar ile personelin katıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, 29 Mayıs’ta başlayan ve önceki gün tamamlanan tatbikatın, ikili savunma işbirliği programının hayata geçirilmesi çerçevesine dâhil olduğunu, aynı zamanda Güney Kıbrıs ile İsrail’in savunma ve güvenlik alanındaki mükemmel ilişkilerine işaret ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, tatbikatın Güney Kıbrıs’ın kara, hava ve deniz alanının büyük bir kısmında gerçekleştirildiğini ifade eden gazete, tatbikat çerçevesinde ortak kara, hava ve deniz operasyonları gerçekleştirildiğini, yerleşim yerlerinde ve dağlık alanlarda operasyonlar yapıldığını, özel operasyonlar gerçekleştirildiğini aynı zamanda lojistik operasyonları yapıldığını ifade etti.

Gazete tatbikatın amacının, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin güçlendirilmesi, ortak eğitimler ve tecrübe alışverişiyle birlikte iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin operasyonel imkânlarının artırılması, aynı zamanda iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin kanıtlanması olduğunu kaydetti.

Tatbikatın yönetimi ve koordinasyonunun İsrail Genel Kurmaylığıyla işbirliği içerisinde RMMO Genel Kurmaylığı tarafından gerçekleştirildiğini yazan gazete, tatbikatın gerçekleştirildiği dönem içerisinde 70 RMMO mensubunun İsrail’e gittiklerini ve burada tatbikata katıldıklarını ekledi.

Partilerin görüşleri

Rum Savunma Bakanlığında iki ülkenin işbirliği konusunda memnuniyet söz konusu olabileceğini, ancak siyasi aşamada muhalefetin, Güney Kıbrıs’ın İsrail’le askeri planlamalara katılmasını tehlikeli addettiğini yazan gazete, AKEL’in yaptığı açıklamada “İsrail Ordusunun Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında tatbikat gerçekleştirmesinin yeni bir tehlikeli gelişme teşkil ettiğini” belirttiğini iletti.

AKEL, ülkenin şehirleri ve yerleşim yerlerinin, herhangi bir yabancı ordu için tatbikat alanına dönüştürülemeyeceğini de savundu.

Gazeteye göre DİSİ milletvekili Karullas ise açıklamasında, tatbikatla birlikte, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki yüksek işbirliği düzeyinin kanıtlandığını ekledi.