Muhalefet endişeli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tamamlandı. 6 saati aşkın toplantıda, vekiller güncel konuşmalar yaparak, özellikle Türkiye ile imzalanan mali protokol ve hükümetin icraatlarına değindi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “protokolde emekli yaşının yükseltilmesi ve maaş kesintileri ile eriyen İhtiyat Sandığı yatırımları” hakkında konuştu.

“Mutfak yanıyor” diyen Barçın, Türkiye ve dünyadaki enflasyon verilerine işaret etti. Türkiye’nin Arjantin’in bile çok üstünde bir enflasyon oranına ulaştığını söyleyen Barçın, yine de protokolde TL kullanılması yönünde anlaşma imzalandığın ifade etti.



Taçoy: Çalışan sayısının 125 binin çok daha üstünde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, "ne emeklilik yaşı yükseltiliyor ne de emeklilerden vergi alınıyor" diyerek, emeklilerden vergi alınması konusunun zaten daha önce Anayasa Mahkemesinden döndüğünü ifade etti.

Genel sağlık sigortasına geçilmesi için aktüeryal hesaplama çerçevesinde beklenen yaşam süresi nedir diye bakmak gerektiğini anlatan Taçoy, dertlerinin bu ülkede yaşayan insanların daha sağlıklı hizmet alabilmesi için atılması gereken adımları atmak olduğunu kaydetti.

Çalışan sayısının 125 binin çok daha üstünde olduğunu herkesin bildiğini ifade eden Taçoy, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması ve müfettişler tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar müfettişlerinin bir eğitim alıp denetime çıkası gerektiğini dile getirdi.

Özdenefe: Eğitim hakları gasp edildi

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Çocuklarımız ve eğitim haklarının gayrımeşru hükümet tarafından gaspı” başlıklı konuşmasında ülkede çocukların eğitim haklarının gasp edildiğini ifade ederek, özellikle pandemi döneminde çocukların eğitimden geri kaldıklarını söyledi.

Pandemi döneminde verilmesi gereken nitelikli eğitimin verilemediğine işaret eden Özdenefe, özel ve kamu okulları arasında yaratılan uçurumun daha da büyüdüğünü kaydetti. Özdenefe, pandemi döneminde çocukların dijital bir ortamda büyüdüklerini, belirtti.

Ülkede ana dili Türkçe olmayan 4 bine yakın çocuk olduğuna işaret eden Özdenefe, bu çocukların yaşadıkları sorunların birçok kez dile getirildiğini ancak hiçbir şey adım atılmadığını söyledi.

Tam gün eğitim konusunda ne yapılacağını soran Özdenefe, ülkede tam gün eğitime geçilmediği için özellikle kadınların iş hayatından koparılma noktasına geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu: Kayıplar telafi edilecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ülkede çok az bir kayıpla pandemi döneminin aşıldığını, eğitim kayıplarının ise sade ülkede değil, tüm dünyada çok olduğunu vurguladı.

Bu kayıpların yıllar içinde telafi edilebileceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, daha özverili bir eğitimle eğitim kayıplarını çözmeye çalışılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, tam gün eğitim hedefiyle çalıştıklarını ancak altyapı problemleri çözülmeden bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Akansoy: Kriz var

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu konuşmasında, ülkedeki ekonomik krize işaret ederek, bu ekonomik krizin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda hükümet edenlerle ortak bir noktada buluşulamadığını söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokolün, Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve sosyal sorunlarına bir çare üretemediğini savunan Akansoy, bir ekonomik anlaşmanın topluma güven vermesi, istikrar sağlaması ve öz itibarıyla toplumun bütün kesimleri tarafından kabul edilebilir olması gerektiğine işaret etti.

Derya: Halk geçinemiyor

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Enflasyonun yüzde 160'lara ulaştığı bugünlerde ülkenin bilinçli olarak her gün fakirleştirildiğini söyledi. Derya, yerli ortak zorunluluğunu kaldırmanın amacının ne olduğunu sordu.

Halkın geçinemediği için arsalarını sattığına işaret ederek, Kıbrıs Türkü'nün mülksüzleştirilmeye çalışıldığını ileri süren Derya, halkın topraksız ve mülksüz hale getirildiğini kaydetti.

Uluçay: Yüzde 43 enflasyonla baş başayız

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk halkının son dönemde ekonomik sıkıntılarla boğuşmaya devam ettiğini dile getiren Uluçay, baş edilemez bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

“Yüzde 43 enflasyonla baş başayız” diyen Uluçay, ekonomik protokolü imzalayan ve uygulayacak olan Başbakanların farklı olduğunu belirtti.

İncirli: Denizler geleceğimizdir

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “En Önemli Varlığımız Plajlarımız-Temiz mi?” konulu konuşma yaptı.

Dünyanın birçok yerinde çocukların deniz görmeden büyüdüğünü ancak ülkede çocukların doğduğunu andan itibaren Akdeniz’i gördüğünü ifade eden İncirli, ülkenin en büyük değerinin doğal güzellikleri olduğunu belirtti.

“Denizler geleceğimizdir” diyen İncirli, turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu ifade etti. Denizlerin korunması gerektiğini dile getiren İncirli, turizmden gelecek kaynakların tehlikeye atıldığını söyledi.

Öztürkler: Bu ülke hepimizin

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise söz alarak, “Bu ülke hepimizin” görüşüne katıldığını ifade etti ve gereken yönetimi ortaya koymakla mükellef olduklarını söyledi.

Bakanlıkta koordinasyon toplantısı yaptıklarını ifade eden Öztürkler, denizlere atıkların akıtılmasından kendisinin de rahatsız olduğunu belirterek, kısa, orta, uzun vadede çalışmaların olacağını söyledi. Öztürkler, konuların takipçisi olacağını söyledi.

Besim: Sigara yasağının en fazla delindiği yerlerden biri Meclis’tir

CTP Milletvekili Filiz Besim, “31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü” konulu konuşma yaptı.

Çok kötü günlerden geçildiğini ancak çağdaş dünyanın birtakım konuları gündeminde tuttuğunu dile getiren Besim, tütün kullanmamanın çok ciddi bir koruyucu sağlık hizmeti olduğunu söyledi.

Her yıl tütün kullanımına bağlı 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Besim, sağlığın önemini vurguladı. “Ülkede farkındalık yaratmak, zararlarını çocuklara anlatmak zorundayız” diyen Besim, “Sigara yasağının en fazla delindiği yerlerden biri Meclis’tir” eleştirisinde bulundu. Besim, ciddi bir denetim yapılması gerektiğini kaydetti.

Çolakoğlu: Mutfakta yangın var

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “İstikrarla Yangın Büyüyor” konulu konuşma yaptı.

Ülkede her alanda yangının büyüdüğünü dile getiren Çolakoğlu, “mutfakta yangın” olduğunu belirterek, asgari ücretle çalışanların geçim derdine değindi.

Çocuklara bırakılacak geleceğin ne olduğunu soran Çolakoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden bakanlığın ne yapacağını da sorguladı.

Gardiyanoğlu: Kürsü Dokunulmazlığı Sınırsız mı?

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, “Yasalar, İçtüzük, Sistemin Yavaşlığı ve Kürsü Dokunulmazlığı Sınırsız mı?” konulu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yazılı sorular ele alındı ve toplantı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 6 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

