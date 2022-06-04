Örnek olmalı

İskele Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi, Şehit İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’nda farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, eski lastiklerden saksı yapıldı, çiçekler ekildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da katıldığı etkinliklerde atıl durumda bulunan eski lastikler çocukların dokunuşuyla saksıya dönüştürüldü, plastik şişe toplama kutusu ve kapak kutuları ile atık pil kutuları da okullara yerleştirildi.

Sadıkoğlu, temiz bir çevre için çalıştıklarını, temizlik bilincinin de çocuklukta kazanıldığı için, bu etkinliği okullarda çocuklarla birlikte gerçekleştirdiklerini ifade etti. Temiz bir çevre, temiz bir İskele için çalıştıklarının da altını çizen Başkan Sadıkoğlu, vatandaşların da bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istedi, çevreyi kirletenleri uyarmalarını talep etti.

“Temiz Çevre, Temiz İskele” sloganıyla yapılan etkinlikte, özel gereksinimli bireyler için geri dönüşümü olan, üzerinde de “Plastik Şişe Kapak Kutusu, Hayatın Engellerine Kapak Olsun” yazıları bulunan damacanalar, okullara yerleştirilirken, İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Murat Ekşi, çocuklara kapakların önemini anlattı.