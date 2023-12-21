Yarım proje  kalmayacak

Emir ERTORUN

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ile Avrupa Birliği projesi olan “SÜTEK Boğaziçi Süt Toplama Merkezi” açıldı.

İskele ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde yer alan açılış törenine, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, yetkililer, üreticiler, hayvancılar ve köy halkı katıldı.

Üstel: Üretime güç verecek

Başbakan Ünal Üstel, bölge için güzel bir güne imza attıklarını ifade ederek, hükümet olarak yarım kalan projeler ve yeni projelere imza atmak için çalıştıklarını söyledi. Üstel, bugün de 12 yıldır hizmete giremeyen bir merkezi hizmete kazandırdıklarını belirtti.

Su projesi ve yeni havalimanı sonrası Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, böylece yeşil enerjinin önünün açılacağını ifade eden Üstel, yarım kalan bir proje olan merkezin bölge üreticisi için hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Küçükbaş üretime destek verecek merkezin süt üretimine önemli katkısı olacağını ifade eden Üstel, bölgeyi hem elektrik altyapısı, hem de üretime verilecek destekle güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Çavuş: Üretime destek sürecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise konuşmasında, üretime destek vermeye her zaman devam edeceklerini ifade ederek, büyük başta yakalanan başarının küçükbaşta da yakalanacağına inanç belirtti.

Üretime ve üreticiye verilen desteğin hükümetleri zamanında arttığına işaret eden ve desteklerle ilgili bilgi veren Çavuş, bu merkezle 20 milyon litre küçükbaş sütü toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Açılışta kimler konuştu?

Tesisin açılışında; CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, SÜTEK Başkanı Mehmet Karadayı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da birer konuşma yaptı. Konuşmacılar merkezin bölgeye sağlayacağı katma değerin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı ve Başbakan Üstel’e merkezin çalışmasıyla ilgili teknik bilgi verildi.

