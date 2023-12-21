Yakınlarını üzdü

Ülkenin tanınmış simalarından, bir dönem Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın özel kalem müdürlüğü görevini yürüten ve Cyprus Today gazetesinde de çalışan Uğur Karagözlü (61), hayatını kaybetti. Karagözlü’nün ani ölümü, ülkede büyük üzüntü yarattı.

Uğur Karagözlü bugün Karaoğlanoğlu Cami'de kılınacak öğle namazının ardından cenaze namazıyla Karaoğlanoğlu Mezarlığında defnedilecek.

Aslen Limasollu olup Girne’de yaşamını sürdüren Karagözlü, güçlü kalemiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları, entelektüel kimliği ve çektiği fotoğraflarla tanınıyordu. Karagözlü, Facebook’ta çektiği portreleri de paylaşıyor ve daha çok ziyaretçileri veya yaptığı yurt içi ve yurt dışı gezilerle ilgili yazılar yayımlıyordu.

Hasta olan babasıyla birlikte yaşayan ve sosyal medyada sık sık babasını anlatan, fotoğraflar paylaşan Karagözlü’nün dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karagözlü son olarak bir tıp öğrencisinin okul harcının karşılanması için yardım çağrısı yapmış ve birçok arkadaşı da bu öğrenci için bağışta bulunmuştu.

Karagözlü, Ocak 2019'da Özel Kalem Müdürü olduğu Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle, Denktaş hakkında Türk Ajansı Kıbrıs'a mülakat vermişti.

Yeri doldurulamaz

Uğur Karagözlü'nün vefatı nedeniyle Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, CTP Milletvekili Fikri Toros, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sevenleri ve birçok kişi taziye mesajı yayımlandı.

Yayımlanan mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

Üstel: Ülkemizin sembol isimlerinden biriydi

“Uzun yıllar kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel kalem müdürlüğü görevinde bulunmuş, ülkemizin sembol isimlerinden olan Uğur Karagözlü’nün hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Uğur Karagözlü’ye Allah’tan rahmet yaslı ailesi ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

Özdenefe: Ülke için büyük bir kayıp

“Sevgili Ugur Karagözlü’nün vefatını büyük bir şok ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Zekası, esprileri, entelektüel birikimi ve kocaman kalbi ile çok güzel bir insandı. Leymosunlular için, Girne için, bu ülke için büyük bir kayıp. Çok üzgünüm. Nur içinde yatsın. Tüm sevenlerinin başı sağolsun .”

Özersay: Işıklar yoldaşın olsun

“İnanmak zor Uğur, ışıklar yoldaşın olsun… Rahmetlik Denktaş’ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde o kulvarda ve sonradan farklı alanlarda kendi tarzıyla ve entelektüel derinliği ile var olan çok değerli ve istisnai bir kişilikti Uğur Karagözlü… Ülke için önemli bir kayıp, şoktayız gerçekten!”

Toros: Örnek bir insandı

“Gerçek bir düşünür, örnek bir profesyonel, kıymetli arkadaşım Uğur Karagözlü’nün ani göçü beni derin bir acıya boğmuştur.

Dostluğu, karizması ve sayısız anılarımız her zaman kalbimde yaşayacaktır.

Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve arkadaşlarımıza başsağlığı ve metanet dilerim.

Huzur içinde uyusun.”

Şenkul: Çok şaşkın ve üzgünüm

“Cumartesi akşamı bu hafta içinde Hasan abini ziyarete gel bekler demişti, ben de söz vermiştim bu hafta içinde gideceğime.

Her ölüm beklenmediktir, üzücüdür ama bu çok apansız geldi be abi.

Başımız sağ olsun.

Çok şaşkın ve üzgünüm…”