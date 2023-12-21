Tarihi bir an

“Tohumluk ve Yem Bitkisi Üretim Projesi" kapsamında Devlet Üretme Çiftlikleri ile Çiftçiler Birliği ve Hayvancılar Birliği arasında DÜÇ Keçi Çiftliği’nde iş birliği protokolü imzalandı ve ekim yapıldı.

Tohumluk ve Yem Bitkisi Üretim Projesi, Su İşleri Dairesi ve Devlet Üretme Çiftliklerinin teknik ve mali imkanları ile Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin finansman imkanları sayesinde hayata geçirildi.

Devlet Üretme Çiftliklerinin kullanımında olan arazide projenin açılış töreni gerçekleşti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Başbakan Ünal Üstel’in şahitliğinde protokol imzalandı sonrasında ise temsili ekim gerçekleştirildi.

Başbakan Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş traktör ile ekim yaptılar.

Üretimini Çiftçiler Birliği ve Hayvancılar Birliği, koordinasyon ve kontrolünü Bakanlığa bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, Tarımsal Araştırma Dairesi ve Tarım Dairesi’nin yapacağı ortaklık ile sağlıklı ve kaliteli, tohumluk ve yemlik silaj üretimi yapılması hedefleniyor.

Açılış töreninde ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam yaptı.

Törende ayrıca Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları,

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Başbakan Ünal Üstel de birer konuşma yaptı.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 02:46