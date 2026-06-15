Mezuniyet coşkusu yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Ağırdağ- Dağyolu İlkokulu, bu yıl 5’inci sınıfı tamamlayan öğrenciler için yılsonu müsameresi ve mezuniyet töreni düzenledi. Ağırdağ’daki okul binasında düzenlenen tören ve etkinliklere Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Belediye asbaşkanı Fatma Ekdal, Ağırdağ köy Muhtarı Hasan Piro ve veliler katıldı. Okul müdürü Selva Kaçmaz’ın konuşması ile devam eden etkinlikte yıl boyunca okula katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Okul korosunun seslendirdiği şarkılar, okul öğrencilerinin hazırladığı dans gösterileri, veda konuşması ve mezuniyet belgelerinin verilmesi ile devam eden etkinlik beşinci sınıf öğrencilerinin kep atması ile sona erdi. Etkinlikler öncesinde Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Belediye Asbaşkanı Fatma Ekdal, Okul Müdürü Selva Kaçmaz ve Resim Öğretmeni Selda Gence Karataşlı tarafından açılışı gerçekleştirilen, yıl boyunca çocukların yaptığı resim ve el işlerinin sergilendiği salonlar da etkinlik boyunca aileler tarafından gezildi.

