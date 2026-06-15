Yargıda yeni dönem

Suna ERDEN

Teminatla serbest bırakılan sanıkların duruşma için yıllarca beklemesinin önüne geçmek amacıyla Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan değişiklikler uygulamaya girdi. Buna göre; herhangi bir suçtan dolayı teminatla serbest bırakılan bir sanığın dosyasının 12 ay içerisinde mahkemeye sunulmaması halinde iddia makamının yeniden mahkemeye başvurması gerekecek. Bu başvuruda, davanın neden hazır edilemediğine ilişkin geçerli gerekçeler ortaya konulacak.

Ocak ayı verilerine göre ülkede çeşitli cezai soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında teminat altında bulunan kişi sayısı 11 bin 324’e ulaşırken, bazı teminat emirlerinin 1999 yılından bu yana devam ettiği belirtiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte davaların makul süre içerisinde mahkemeye taşınması hedefleniyor.

Savcılığın 36 ay süresi var

Mahkemenin gerekçeleri yeterli bulması durumunda, sanık hakkında daha önce verilen teminat şartlarının 6 ay daha devam etmesine karar verilebilecek. Bu süre içerisinde de dava dosyasının tamamlanıp mahkemeye sunulamaması halinde iddia makamı yeniden uzatma talebinde bulunabilecek. Yeni düzenleme, iddia makamına toplam 4 kez daha uzatma talep etme hakkı tanıyor. Her bir uzatma süresi en fazla 6 ay olabilecek. Böylece teminat şartlarının uygulanabileceği azami süre 36 aya, yani 3 yıla kadar çıkabilecek.

Ancak dava dosyasının 3 yıl içerisinde mahkemeye getirilememesi durumunda sanıklar hakkındaki teminat emirleri sona erecek. Bu kapsamda uygulanan yurt dışına çıkış yasağı, belirli aralıklarla polis karakoluna giderek imza verme yükümlülüğü ve kimlik veya seyahat belgelerinin polise teslim edilmesi gibi teminat şartları kaldırılacak.

İlk başvuru yapıldı

Yargılamaların makul süre içerisinde tamamlanmasını hedefleyen düzenleme kapsamında ilk uygulama da gerçekleşti. Cinsel taciz suçlamasıyla yaklaşık 12 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan bir sanık, teminat şartlarının süresinin dolması nedeniyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede söz alan iddia makamı, soruşturma ve dava hazırlık sürecinin henüz tamamlanamadığını belirterek mevcut teminat koşullarının uzatılmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, sunulan gerekçeleri yeterli bularak sanık hakkında uygulanmakta olan teminat şartlarının 6 ay daha devam etmesine karar verdi. Böylece yeni yasal düzenleme kapsamında teminat süresinin uzatılmasına ilişkin ilk mahkeme kararı da verilmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026, 09:49