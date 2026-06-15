İntergaz Ltd., sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında itfaiye personeline yönelik yangın ve LPG güvenliği eğitimi düzenledi.

10 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında itfaiye personeline teorik ve uygulamalı olmak üzere kapsamlı bir eğitim verildi.

Eğitmen Resul Dilek tarafından verilen teorik bölümde; yangın kimyası, yangın sınıfları, yangına müdahale araç ve sistemleri, LPG özellikleri, LPG gaz kaçaklarına müdahale, LPG yangınlarına müdahale ile LPG, elektrik ve akaryakıt yangınlarına müdahale konuları ele alındı.

Eğitimde ayrıca olası acil durumlara karşı bilgi ve müdahale yetkinliğinin artırılması hedeflenirken, yangınların oluşum süreçleri, risk faktörleri ve farklı yangın türlerine yönelik doğru müdahale yöntemleri katılımcılara aktarıldı.

Programın uygulamalı bölümünde ise katılımcılar, gerçek senaryolar üzerinden gerçekleştirilen tatbikatlarla edindikleri bilgileri sahada uygulama imkânı buldu. Yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, LPG kaynaklı olaylara müdahale yöntemleri ve güvenlik prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi.

İntergaz Ltd., toplum güvenliğine katkı sağlayan eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini ve bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

