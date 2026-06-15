Dayanışma sürecek

Bakü’de temaslar yapan Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

Üstel, görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, KKTC ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi, mevcut iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projelerin ele alındığını ifade etti.

Üstel, “Görüşmede özellikle kültürel, siyasi, diplomatik, ekonomik, ticari, eğitim ve turizm alanlarında son dönemde atılan adımlar değerlendirilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal düzeyde daha ileri taşınmasına yönelik atılabilecek yeni adımlar üzerinde de görüş alışverişi yapıldı” dedi.

Başbakan Üstel; KKTC, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da ileri taşınacağına inandığını belirterek, iş birliğinin artırılması ve Türk dünyasının güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ortaya konulan güçlü iradenin Türk dünyasını her geçen gün daha da yakınlaştırdığını vurgulayarak, “Üç Devlet Bir Millet anlayışı artık sadece bir söylem değil, somut iş birlikleriyle güçlenen bir gerçekliktir” dedi.

Azerbaycan’ın KKTC’ye verdiği desteğin Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Üstel, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının güçlenmesinin ortak gelecek açısından kritik olduğunu kaydetti.

Aliyev’in anıt mezarını ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, Bakü’deki resmi temasları çerçevesinde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ile birlikte Azerbaycan halkının Milli Lideri Haydar Aliyev’in Fahri Hıyaban’daki Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Aliyev’in Anıt Mezarına çelenk koyan Üstel, Aliyev’in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına çiçek bıraktı.

Başbakan Üstel, daha sonra 20 Ocak Şehitleri’nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı’ndaki Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk koydu.

Üstel, burada şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti; ardından Türk Şehitliği’ni de ziyaret ederek, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.