Vurdu ve soydu

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını görüşmek için çağırdığı apartman bodrumunda darp ettikten sonra çantasını ve içerisindeki eşyaları çaldığı iddia edilen 25 yaşındaki M.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Başına aldığı darbeden dolayı hastanelik olan 29 yaşındaki turist kadının ifadesinde çanta, cep telefonu, para, parfüm ve kimlik kartının çalındığını söyleyip şikayetçi olduğu açıklandı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, ülkede çalışma izniyle bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 13 Haziran tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Kartal Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden tanıştığı ve kendisiyle görüşmek amacıyla olay yerine gelen F.N.D.’nin başına sert bir cisimle vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının etkisiz hale getirdiği kadının omuzunda asılı olan ve içerisinde kimlik kartı, 5 bin TL nakit para, 15 bin TL değerinde iPhone 11 marka cep telefonunu, 5 bin TL değerindeki Victoria’s Secret marka kadın parfümü bulunan çantayı çaldığını açıkladı. Polis, çalınan çantanın Victoria’s Secret marka olduğunu ve değerinin bin TL olduğunu kaydetti.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, ağır şekilde darp edilen kadının hastaneye kaldırıldığını ve bir süre sonra kendine gelerek şikâyette bulunduğunu belirtti. Polis, kimliği tespit edilen zanlının daha sonra polise gelerek teslim olduğunu ve tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, zanlının vermiş olduğu ifadenin araştırılacağını söyledi. Polis, ayrıca olayla ilgili alınması gereken ifadeler bulunduğunu, bölgedeki kamera görüntülerinin temin edilerek inceleneceğini ve olayın meydana geliş şeklinin ayrıntılı olarak araştırılacağını kaydetti.

Polis, çalındığı belirtilen çanta, cep telefonu, para, parfüm ve kimlik kartının henüz bulunamadığını, söz konusu emarelerin aranmasına devam edildiğini belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

