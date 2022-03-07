Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Kremlin'den açıklama

Görüşmeye ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; Putin Erdoğan'a Ukrayna ve yabancı müttefikleriyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Putin ayrıca askeri operasyonun bitmesi için Ukrayna'nın savaşmayı durdurması ve Rusya'nın taleplerinin karşılanmasını istedi.

Bugün üçüncüsü yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, "Umarım Ukraynalı müzakereciler daha yapıcı bir tutum sergiler ve gerçeği göz önünde bulundurur" dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022, 10:59