Umutlar 4’üncü turda

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki dün gerçekleştirilen 3. tur müzakerelerden de sonuç çıkmadı.

Ukrayna heyeti görüşmelerin, insani koridorlar açısında az da olsa olumlu gelişmelere yol açtığını duyurdu. Ancak, Ukrayna tarafı durumu önemli ölçüde iyileştirebilecek bir sonuca varılmadığını aktardı. Rusya heyeti ise 4. tur görüşmelerin yakında yapılacağını açıklarken, dün de çatışmalar devam etti.

Ukrayna: Sonuca ulaşılmadı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Ukrayna heyeti üçüncü tur görüşmeler için Belarus'a gitti. Devam eden ihtilafı çözmeyi amaçlayan görüşmeler, Brest kentinin kuzeyinde yer alan Polonya-Belarus sınırına yakın Belavezhskaya Pushcha Ulusal Parkı'nda yapıldı.

Ukrayna heyeti tarafından görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler, insani koridorlar açısında az da olsa olumlu gelişmelere yol açtı. Ancak, mevcut durumu iyileştirebilecek bariz bir sonuca ulaşılmadı" denildi.

Rusya: Müzakereler devam edecek

Rusya heyetinden yapılan açıklamada ise, "İnsani yardım koridorlarının 8 Mart'ta çalışacağını ümit ediyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler devam edecek. Üçüncü tur görüşmelerin ardından olumlu bir şeyden bahsetmek için erken. Bir sonraki müzakerenin de nihai sonuç getireceği hayaline kapılmamak gerekli. İnsani koridorlar için yeni denemelerin kısa bir süre içinde başlamasını bekliyoruz" denildi.

Bu arada, Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile bugün 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı tahliyelerin havadan İHA'larla kontrol edileceğini söyledi.

13 kişi öldü

Bu arada savaş dün de devam etti. Rusya'nın hava saldırısının ardından, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Makariv kasabasında yer alan bir ekmek fabrikasından 13 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yetkililer, saldırıdan önce fabrikada toplam 30 kişinin bulunduğuna inanıldığını açıkladı.

Rus tankları havalimanını bombaladı

Mykolayiv Valisi Vitaly Kim, bölgedeki havalimanının Rus tankları tarafından bombalandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ukrayna'ya silah sevkiyatının küresel çöküşe neden olabilir" denildi.

Rusya 625'ten fazla füze attı

Öte yandan ABD'li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ise Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere 625'ten fazla füze attığını belirterek, "Rusya önceden hazırladığı savaş gücünün yüzde 100'ünü Ukrayna'ya geçirdi" dedi.

Can kaybı arttı

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana bin 207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.



Hasar 10 milyar dolar

Ukrayna Altyapı Bakanı da savaşın Ukrayna altyapısına verdiği hasarın 10 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

