İki aday hazır

Ulusal Birlik Partisi (UBP),Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti geçtiğimiz hafta güvenoyu alarak, yoluna devam ederken, şimdi de gündeme Meclis Başkanlığı seçimi geldi.

Meclis başkanlığı için UBP Milletvekili Zorlu Töre, yardımcılığı için ise Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin isminin öne çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan Töre, Meclis Başkanlığı için aday olduğunu, daha önce de bu görevi yürüttüğünü ifade etti. İsminin önerilmesi halinde göreve hazır olduğunu dile getiren Töre, Meclis Başkan Yardımcılığı için CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin isminin gündemde olduğunu doğruladı.