Binlerce yaralı var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan'da 6 gün önce başlayan yoğun çatışmalardan bu yana 413 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 3 bin 551 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte, ülkede ateşkes çabaları yine sonuçsuz kaldı. Başkent Hartum'da insani kriz derinleşirken, yiyecek ve su sıkıntısı yaşanıyor. Sudan'da varılan ateşkes kararına karşın, başkent Hartum, Omburman ve Bahri kentlerinden silah sesleri yükseldi. DSÖ'nün belirttiğine göre 6 gündür süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 413'e, yaralıların sayısı ise 3 bin 551'e çıktı. Çatışmalar Hartum'da özellikle ordu karargahı ve Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'ın konutunda yoğunlaşmış durumda. Hartum'a giden yollarda kontrolün orduda olduğu ve ordu birliklerinin paramiliter güçlere ek kuvvet gönderilmesini engellemeye çalıştığı belirtiliyor. Paramiliter güçlerin esir tuttuğu söylenen 177 Mısır askeriyse ülkelerine döndü. Sudan'da sokakta çatışmalar sürerken ülkede insani kriz de derinleşiyor. Özellikle başkent Hartum'da su ve yiyecek bulmak zorlaştı. Çatışmaların ortasında kalan Sudanlılar çareyi evlerini terk etmekte buluyor. Binlerce kişi Hartum'u terk etti. Öte yandan, çatışmanın bir tarafında Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'a bağlı birlikler yani ordu var. Diğer tarafta ise General Muhammed Hamdan Dagalu'nun "Hızlı Destek Kuvvetleri" olarak bilinen paramiliter gücü yer alıyor. Dagalu ile Burhan arasında haftalardır süren iktidar mücadelesi cumartesi günü silahlı çatışmaya dönüştü. Her iki taraf da çatışmalar nedeniyle birbirini suçluyor.