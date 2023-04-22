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Miniklerden anlamlı gösteri

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Günışığı Kreş ve Anaokulunda düzenlen 23 Nisan etkinliğinde Şampiyon Melekler anıldı

Miniklerden anlamlı gösteri

Günışığı Kreş ve Anaokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyanın en güzel çiçekleri olan çocuklara armağan ettiği 23 Nisan bayramında anlamlı gösteri de gerçekleştirildi.
Depremde hayatını kaybedenler ve Melekler Takımı’nın anısına düzenlenen gösteride duygusal anlar yaşandı. Miniklerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi. Aileleri çocuklarıyla gurur duyarken, gösterilerin ardından dakikalarca alkışladı. 
Gösterilerin sonunda Şampiyon Meleklerimiz sizleri hiç unutmayacağı yazılı pankart açıldı. 

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