Ücretsiz ev verilecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman ziyaretinde seçimi kazanmaları durumunda depremzedelere konutların ücretsiz verileceğini bir kez daha söyledi.

İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'daydı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu, parti otobüsünden yaptığı konuşmada, daha güzel bayramlarda, daha huzurlu bir Türkiye'de yaşayacaklarını belirterek, "Kavgaların, gürültünün, patırtının bittiği, en azından kucaklaştığımız, beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık. Eğer dayanışma kültürümüzü büyütebilirsek, Türkiye'yi büyüteceğiz." diye konuştu.

Deprem nedeniyle 50 bin vatandaşın toprak altında olduğunu, büyük acılar yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ve dünyanın yüreğinin bölgede olduğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu, depremin ilk günlerinde, iki gün kaldığı bölgede yaşanan sıkıntıları gördüğünü belirterek, "Ama sıkıntıyı yaşayan sizsiniz, sizi rahatlatacak olan ve bu dertlerden kurtaracak olan da siyasal iktidar. O iktidar olduğunda, biz iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Hiçbir ayrım yapmayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin artık bir değişime, dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunarak, "Bunu hep beraber yapacağız, birlikte yapacağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye zengin bir ülke ve dünya ile rekabet edeceğim, bunu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Sandığa gidin

Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda depremzedelere konutların ücretsiz verileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum, her evi, her dükkanı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu, öğretmen adaylarına 100 bin atama ile emeklilerin bayram ikramiyesini asgari ücret seviyesine yükseltecekleri vaatlerini bir kez daha yineledi. Konuşmasında 14 Mayıs mesajı da veren CHP lideri, "Sakın, 'sandığa gitmiyorum' demeyin. Sandığa gidin." diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023, 09:31