Suç ortağı olma

Güney Kıbrıs’ın 2011’de siyasi sığınma verdiği terör örgütü PKK üyesi Kenan Ayaz’ın Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından Almanya’ya iadesine onay verilmesi üzerine Rum tarafında, kararın bozulması yönünde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Almanya’nın Ayaz hakkında çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri’nin mahkeme tarafından “şartlı” onaylanması üzerine Rum tarafında yaşayan Kürtler ve Rumlar protesto eylemi düzenlediği, Ayaz’ın avukatı kararı istinafa götürdüğü ve Rum Avrupa Milletvekili Papadakis’in Joseph Borrell’e “ivedi” soru yönelttiği bildirildi.

Fileleftheros habere “Kenan Ayaz’ın İadesini Engelleme Mücadelesi” başlığı ve protesto eylemini yansıtan fotoğraf desteğiyle birinci sayfasında yer verdi.

Habere göre, Rum Avrupa Milletvekili Dimitris Papadakis, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci Borrell’e, AB’nin Ayaz’ın Türkiye’ye iade edilmesini engellemeye niyeti olup olmadığı konusunda “ivedi” mahreçli yazılı soru iletti.

Papadakis’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin kararı hakkında “öfke ve üzüntü” belirtilerek Güney Kıbrıs’ın “üçüncü tarafları yatıştırmak için Türkiye’nin talebini yerine getirmesinin anlamsız olduğu” görüşüne yer verildi. Ayaz’ın Türkiye’de hapse atılması halinde bunun bir “insan hakkı ihlali” olacağı, Rum yönetiminin de “suç ortağı olacağı” iddiasına yer verildi.

“Ayaz’ın iade talebi Almanya’nın işgal ordusuna Leopard tankları vererek, işgal altındaki Kıbrıs’ta çok ciddi bir olumsuz emsal yaratmışken geldi” ifadesine yer verilen açıklamada, HDP Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumu hatırlatılarak, AB Dış Politika ve Siyasi Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell’e “AB’nin bir eylem niyeti olup olmadığını” sordu.

24 saat sonra istinaf başvurusu

Gazete, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin 19 Nisan tarihli şartlı iade kararından 24 saat sonra (dün) savunma avukatı Mihali Papathanasiu’nun istinaf başvurusunda bulunduğunu, Ayaz’ın akıbetine (19 Nisan’dan başlayarak) 10 gün içerisinde Yüksek Mahkeme tarafından karar verileceğini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “‘Theofilos’ Kürdistan Kültür Derneği” ve “Kıbrıs-Kürt Dayanışma Derneği” (KKSA), istinaf başvurusunu yapıldığı sırada Rum Yüksek Mahkemesi önünde toplanarak protesto eylemi düzenledi. Eyleme Ekologlar Hareketi eski başkanı ve milletvekili Yorgos Perdikis ve AKEL Basın Sözcüsü ve milletvekili Yorgos Kukumas da katıldı. Rum Yüksek Mahkemesi önündeki eylemlerine bugün ve yarın (21 ve 22 Nisan) devam edecek protestoların yarınki eyleminin büyük bir miting şeklinde olacağı kaydedildi.

AKEL: PKK terör örgütleri listesinden çıkarılsın

Haravgi de birinci sayfasından “AKEL Kürt Mücadeleci Kenan Ayaz’ın Yanında” başlığıyla fotoğraflı aktardığı haberinde, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin şartlı iade kararının “hayal kırıklığı ve endişe yarattığını” yazdı.

Gazeteye göre, Rum Yüksek Mahkemesi önünde protesto eylemi düzenleyen, eylemini bugün de sürdürecek olan "Kıbrıs-Kürt Dayanışma Derneği” Rum yönetiminden “bugün Ayaz’ın içerisinde olduğu gibi durumlar oluşmaması için PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına öncülük etmesini” talep ediyor.

Dernek, “Mahkeme’nin iade kararı iptal edilmezse, Ayaz’ın 10 gün içerisinde Almanya’ya gönderileceğini, kovuşturmanın siyasi olduğunu ve Türkiye’nin NATO’daki ortaklarına yönelik taleplerinden kaynaklandığını” öne sürdü.