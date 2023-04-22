Balık zam şampiyonu

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Mart ayına göre yapılan hesaplamada, gıda maddelerine ortalama yüzde 12 artış geldiği belirtildi.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, en yüksek artış yüzde 33.5 ile taze balığa geldi. Peynir çeşitlerinin yüzde 11.2, yoğurta 2.6 domates suyuna 10.4 oranında zam geldiğine dikkat çeken gazete,

Tüketicilerin tepki gösterdiği artışlardan birinin de su olduğuna dikkat çekti. Buna göre şişe suları yüzde 12.2 oranında artış gösterdi.

Et fiyatları yüzde 3.2, çocuk mamalarının yüzde 4.5, alkolsüz içeceklerin de yüzde 4.7 oranında zamlandığı kaydedildi.