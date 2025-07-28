 ‘Yeterli esneklik sağlanmadı’

Rum Müzakereci Menelaos Menelau, New York’ta yapılan genişletilmiş gayriresmi çok taraflı görüşmede Türk tarafının yeterli esnekliği sağlamadığını ve bu sebepten ötürü anlaşmaya varı-lamadığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Menelau, üzerinde uzlaşıya varılan veya varılması için çaba gösterilen Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) müzakerelerin özünü değersizleştirmediğini; aksine özlü müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle gösterilen çabalara katkıda bulunduğunu söyledi.

Habere göre Menelau, gayriresmi görüşmede geçiş kapılarının açılması konusunda büyük ça-ba gösterildiğini; görüşmenin bu konuda uzlaşıya varılması için gereken unsurları masaya koy-ma imkanı sunduğunu, ancak Türk tarafı gereken esnekliği göstermediği için anlaşmaya varıla-madığını ileri sürdü.

Menelau, Kıbrıs sorununa müdahil olan tüm tarafların, bir sonraki genişletilmiş toplantının KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılması gerektiğini anladığını kay-dederken, Güney Kıbrıs’ın devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın Kıbrıs sorununda gösterilen genel çabaya katkıda bulunmasını umut ettiğini söyledi.

Habere göre Menelau, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Hol-guin’in adaya ne zaman döneceğinin belli olmadığını ve Rum tarafı için federasyon ile iki dev-letlilik arasındaki mesafenin dağıtılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

New York’taki görüşmenin gerçekleşmesinin önemli olduğunu ve mart ayında yapılan görüş-mede alınan kararın uygulanmış olduğunu kaydeden Menelau, çabanın devam edeceğinin ga-ranti altına alındığını ve daha basit bir çerçeve belirlenmesi noktasına gelme umudu taşıdıklarını belirtti.

