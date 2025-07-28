En sevilen şarkılarını söyledi

Türk popunun sevilen ismi Gökhan Tepe, geçtiğimiz cumartesi akşamı Merit Royal Diamond sahnesinde izleyenleri zamanda bir yolculuğa çıkardı. Yaklaşık iki bin kişinin doldurduğu salonda adeta nostalji rüzgârı esti, duygu seli bir an olsun dinmedi. Konserin açılışını dillere pelesenk olan “Gel Aşkım” şarkısıyla yapan Tepe, Aydan Aydın imzalı şık sahne kostümüyle ilk andan itibaren göz kamaştırdı. Sadece sesiyle değil, sahne duruşu ve enerjisiyle de izleyicileri büyüledi. Gece boyunca hem kendi hitlerini hem de 90’ların eğlenceli pop şarkılarını ve klasik arabesk parçaları seslendiren sanatçı, dinleyicilerine kelimenin tam anlamıyla bir müzik şöleni yaşattı. Özellikle “Türkan” şarkısı sırasında tüm salonun ayakta dans ederek eşlik etmesi, gecenin en coşkulu anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Sahneden önce basın mensuplarının karşısına çıkan Tepe, yeni single’ı “Derde Aşık Olmuşuz”un gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti. Şarkının yeni versiyonu üzerinde çalıştığını açıklayan sanatçı, Ağustos başında sürpriz bir yayınla dinleyiciyle yeniden buluşacağının da müjdesini verdi.

Müzik kariyerinin 30. yılına yaklaşan Gökhan Tepe, “Otuz yılda biriktirdiğimiz tüm sevilen şarkılarımın yer alacağı konserlere tüm hızımızla devam edeceğiz” diyerek sevenlerine dolu dolu bir kutlama dönemi vadetti.

