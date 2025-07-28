Dinleyenleri mest etti

Türk pop müziğinin sevilen sesi Yaşar, 26 Temmuz akşamı Merit Park Hotel – Letafet sahnesinde hay-ranlarına unutulmaz bir konser verdi. Yaz gecesinin sıcaklığına Yaşar’ın romantik şarkıları da eklenince, ortaya tam anlamıyla müzikal bir şölen çıktı.

Konserin açılışını “Kuşlar”, “Acıtmıyor Sevdan” ve “Aldanırım” gibi klasikleşmiş şarkılarıyla yapan sa-natçı, daha ilk dakikalardan itibaren izleyicileri adeta büyüledi. Salondaki yüzlerce kişi, şarkılara coş-kuyla eşlik etti.

Geceye damgasını vuran anlardan biri ise “Kumralım” ve “Bir Tanem” şarkıları sırasında yaşandı. Şarkı-larla birlikte salonda yankılanan dev bir koro, Yaşar’ın güçlü yorumuyla birleşti ve sahne ile seyirci ara-sındaki o görünmez bağ, unutulmaz bir ana dönüştü.

Her şarkı arasında seyircisine dönerek teşekkür eden ve zaman zaman duygulanan Yaşar, sahnedeki mütevazı ve içten tavırlarıyla da büyük takdir topladı. Sadece sesiyle değil, duruşuyla da alkışları hak etti. Hayranlarına gece boyunca adeta müzik ziyafeti sunan başarılı sanatçı, konserin sonunda sahneyi terk ederken “Dünya küçük, belki yine karşılaşırız…” diyerek alkışlar eşliğinde veda etti. Letafet’te ya-şanan bu gece, izleyen herkesin hafızasına duygusal, samimi ve güçlü bir müzik gecesi olarak kazındı. Yaşar, bir kez daha gönüllere taht kurdu.

