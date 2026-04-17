Enerji krizi derinleşiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulmasından sonra Küba'ya uygulanan yaptırımları sıkılaştıran ABD ülkeye akaryakıt girişini engelliyor.

Ülkede ciddi bir enerji sıkıntısına yol açan bu durum, Küba'da hayatın her alanını olumsuz etkileyen bir krize dönüşüyor.

Yılbaşından bu yana Venezuela'dan gelen ham petrol sevkiyatının durması, bir yandan akar yakıt sıkıntısına yol açarken, diğer yandan da elektrik üretimi termik santrallere dayalı ülkede, ciddi elektrik kesintilerine neden oluyor.

Ülke genelinde 32 saati bulan elektrik kesintileri, özellikle sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara yol açarken halkın günlük yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor.

Elektrik kesintileri sırasında su pompaları ve arıtma sistemleri de çalışmadığından hijyen konusunda da pek çok sorunun yaşanıyor.

Halkın günlük yaşamıyla doğrudan bağlantılı fırınlar ve diğer küçük imalathaneler de elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kalıyor.

Toplu ulaşım araçları yakıt sıkıntısı nedeniyle sınırlı sayıda sefer gerçekleştiriyor. Pek çok sefer tamamen iptal edildi.

Rus sevkiyatı dışında adaya 4 aydır yakıt gelmiyor

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Anayansi Camejo, ülkesinin ABD ile saygı çerçevesinde diyalog kurmaya her zaman istekli olduğunu ancak siyasi sistemlerinin müzakere konusu olmayacağını belirtti.

Ülkesinin "ABD dahil hiçbir ülke için kesinlikle hiçbir tehdit oluşturmadığının" altını çizen Camejo, ABD'nin adımını, ekonomiyi zayıflatarak ülkesinde siyasi değişimi zorlamayı amaçlayan ve uzun süredir devam eden baskı politikasının parçası olarak tanımladı. Kübalı yetkili, ABD'nin Küba'ya ablukasının son yıllarda yoğunlaştığını ve mevcut yönetim altında daha da güçlendiğini söyledi.

Bunun Küba ekonomisine yılda yaklaşık 7 milyar dolara mal olduğunu ve günlük yaşam üzerinde "yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu" aktaran Camejo, 29 Ocak'tan bu yana, Rusya'dan gelen bir sevkiyat dışında, Küba'nın neredeyse dört aydır tek bir yakıt sevkiyatı almadığını dile getirdi.

Camejo, yakıt eksikliğinin soğuk zincirle taşımayı etkilemesi nedeniyle 30 binden fazla çocuğun aşılarının zamanında yapılamadığını ancak bu zorluğa rağmen sistemin "çökmediğini" belirtti.



Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026, 09:30