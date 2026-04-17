23 Nisan coşkusu başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Lefkoşa’da düzenlenen kortejle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında ilkokul öğrencileri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Metehan’dan yürüyüşe geçerek Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi güzergâhında ilerledi.

Kortejin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı oldu. Burada düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman çocuklarla bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Erhürman, 23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olduğunu hatırlatarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini vurguladı.

Çocuklara hitaben “Bu ülkede yaşamaktan, Kıbrıslı Türk olmaktan gurur duyun” diyen Erhürman, ülkenin geleceğinin çocukların elinde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk dansları ve çeşitli gösteriler de sunuldu.

Şiirler okundu

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Necat British College Primary School Lefkoşa öğrencisi Nehir Sertel Yıltaş yaptı.

Yıltaş konuşmasında, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiğini söyledi.

Yıltaş, 23 Nisan’ın umut, barış ve kardeşlik anlamı taşıdığını ifade ederek, vatanın korunması, çalışılması ve daha aydınlık yarınlara taşınmasının önemine dikkat çekti.

Ardından, Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Mehmet Efe Kubat, “23 Nisan’ın Işığı” adlı şiiri okudu.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlik, Arabahmet İlkokulu’nun halk dansları, Şht. Yalçın İlkokulu’nun modern dans, Şht. Ertuğrul İlkokulu’nun bando ve Yakın Doğu İlkokulu’nun Kiwido dans gösterileriyle sona erdi.

Etkinlik sonunda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Meclis bahçesinde tören düzenlendi

Kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Meclisi bahçesinde düzenlenen törenle devam etti.

Lefkoşa’daki ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meclisi bahçesinde yerlerini almasıyla başlayan törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, yetkililer ile öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Maya Yıldırım konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, Şht. Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Diyar Olcay’ın tüm öğrencilerle birlikte Türk Çocuğunun Andı’nı okumasıyla devam etti.

Program kapsamında Atatürk İlkokulu Halk Dansları ekibi gösterisi yaptı, Levent İlkokul öğrencisi Bera Vedat Piro tarafından 23 Nisan isimli şiir okundu.

Gelibolu İlkokulu Ritim gösterisi ile Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu Modern Dans gösterisi yapılan törende, Dr. Suat Gürsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’nın koro dinletisi sonrasında, 9 Eylül İlkokulu Zumba Dans gösterisi ve Şht. Tuncer İlkokulu koro-orkestra gösterisi yer aldı.

Etkinlik, Levent İlkokulu Bale Dans gösterisi, TED Kuzey Kıbrıs İlkokulu koro dinletisi, Necati Taşkın İlkokulu Modern Dans gösterisi, Necat British College Lefkoşa koro dinletisi ve Cimnastik Federasyonu jimnastik gösterisi ile son buldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, törende yaptığı konuşmada, çocukları Cumhuriyet Meclisi’nde görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, 23 Nisan’ın kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Öztürkler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara her zaman güvendiğini, onlara inandığını söyleyerek, “Atatürk çocukları işaret ederken, geleceği işaret etmiştir. Sizlere olan güveni işaret etmiştir. Bizler de Cumhuriyet Meclisi olarak sizlere güveniyor, inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının geleceği siz sevgili çocuklarsınız.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da törende yaptığı konuşmada, bugünün Türk milletinin egemenliğinin ilanının 106. yılı olduğunu anımsatarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı.

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Maya Yıldırım da tüm öğrenciler adına gerçekleştirdiği konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.