Açıklama Trump’tan geldi

İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildi. Açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

10 günlük ateşkes gece yarısı, Türkiye saati ile saat 24.00'te başladı

Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi. Ateşkesin Hizbullah'ı da kapsayacağını açıkladı.

Trump, “İsrail ve Lübnan arasında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. İsrail ve Lübnan liderleri 1-2 hafta içerisinde Beyaz Saray'da bir araya gelebilir. Ateşkesten sonra barış sağalabilecek miyiz? Bunun için uğraşacağız. Uygun bir zamanda Lübnan'ı ziyaret edebilirim. Lübnan hükümeti bu süreçte Hizbullah ile işbirliği yapacak” dedi.



Netanyahu: Güney Lübnan’dan çıkmayacağız

Netanyahu da 10 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıklayarak, Lübnan ile tarihi bir anlaşma imzalama fırsatımız var” dedi. Netanyahu, Hizbullah'ın Güney Lübnan'dan çıkmamıza yönelik talebi kabul edilmemiştir. Suriye sınırına kadar uzanan geniş bir güvenlik bölgesi ile Lübnan'da kalacağız" dedi.

İsrail medyası, Lübnan ateşkesini Trump'ın açıklamasıyla öğrenen İsrailli bakanların büyük öfke içinde olduğunu bildirdi.

Hizbullah’tan açıklama

Ateşkese yönelik Hizbullah'tan da bir açıklama geldi. Herhangi bir ateşkes anlaşmasının İsrail'e Lübnan içinde serbestçe hareket etme hakkı vermemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “İsrail askerlerin Lübnan sınırları içinde bulunması Lübnan ve halkına direniş hakkı veriyor” denildi.

İsrail-Lübnan hattında son durum ne?

Çatışmaların başlamasından bu yana İsrail saldırılarında Lübnan’da 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde “tampon bölge” oluşturma hedefiyle kara harekatı başlattı ve bölgedeki askeri varlığını genişletti.

Reuters'e konuşan üst düzey bir Lübnanlı güvenlik yetkilisi, İsrail'in düzenlediği saldırıyla güney Lübnan'ı ülkenin geri kalanına bağlayan son köprüyü de yıktığını ve köprünün onarılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Beyrut ve Şam'ı birbirine bağlayan ana karayolu, düzenlenen hava saldırısı sonucu bir aracın vurulması ve bir kişinin ölmesinin ardından kapatıldı.

