3 ayda 22 sefer

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz seferlerinin, yenilenen gemilerle Mayıs ayı sonunda yeniden başlayacağı belirtildi. Fileleftheros gazetesi iki ülke arasındaki deniz bağlantısının beşinci yıla girdiğini anımsatırken, bu yılki ilk seferin, 29 Mayıs’ta Limasol’dan başlayacağını yazdı.

Seferlerin 1 Eylül’de sona ereceğini yazan gazete, toplamda 22 sefer düzenleneceğini belirtti. Habere göre seferler, yeni “AF Marina” isimli gemiyle gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Rum Denizcilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Marina Hadjimanoli, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki feribot seferlerinin işleyişine ilişkin son denetim raporunun sözleşmenin kendi hükümlerini dikkate almadığını söyledi.

Deniz taşımacılığı bağlantısıyla ilgili olarak Ulaştırma Bakan Yardımcılığı'nda soruşturma başladığında, kendilerine bazı sorularla ilgili açıklamalar yapmalarının istendiğini açıklayan Hadjimanoli, şöyle konuştu:

“Tüm soruları verilerle yanıtladık, ancak Denetim Ofisi kendi nedenlerinden dolayı bunları dikkate almamayı ve kendi bulgularıyla ilerlemeyi tercih ettiler ki bu bize gerçekten garip geliyor, çünkü geminin neredeyse boş seyahat ettiği sonucuna varmak için hesaplamalar yaparken, geminin bazı aylarda daha az yolcuyla, bazı aylarda ise %100 doluluk oranıyla seyahat ettiği gerçeğini hesaba katmadılar. Geçen yıl yaklaşık 8.000 yolcu seyahat ettiyse, geminin boş seyretmesi nasıl mümkün olabilir? Belki de hesaplamalarında bir hata var. Dikkate alınması gereken husus, sözleşmenin yüklenici firmanın her seferde en az 100 kişiyi, yani 60 kişiyi kabinlerde ve 40 kişiyi koltuklarda taşımasını şart koşması ve bizim de bunun üç katı kapasiteye sahip bir gemimiz olmasıdır. ”

